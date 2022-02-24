Є загиблі та поранені. Мер Броварів розповів, що відбувається після обстрілу міста

Снаряди влучили у військову частину / Фото: Колаж: Сьогодні

В Броварах поблизу Києва унаслідок обстрілу загинула людина. Ще шість людей отримали поранення та перебувають у лікарнях.

Про це заявив міський голова Броварів Ігор Сапожко в ефірі Україна 24.

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"Медики працюють у посиленому режимі. Зараз в лікарнях шість поранених. Інфраструктура вся працює. Підвали всі відкриті. Частина людей, яка займається забезпеченням міста, всі на роботі", – повідомив мер Броварів.

За його словами, інформації щодо загиблого поки немає. Тобто невідомо, чи це був військовий, чи цивільний. Там працює ДСНС.

"Лікарні працюють в посиленому режимі. Лікарів вистачає, всі на роботі", – додав Сапожко.

Воєнний стан в Україні

Раніше президент України Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану на всій території країни. Верховна Рада підтримала запровадження воєнного стану на терміновому засіданні.

Мер Києва Віталій Кличко розповів, як житиме столиця в умовах воєнного стану:

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Лікарні, поліклініки вся медична система столиці працює у посиленому режимі.

Метро працює у штатному режимі. Проїзд безкоштовний.

Балансоутримувачам доручено забезпечити доступ до об'єктів укриття населення.

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