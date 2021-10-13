Є час до листопада: що загрожує вчителям без щеплення

Українським вчителям необхідно вакцинуватися / Колаж "Сьогодні"

Якщо в Україні до листопада педагоги не зроблять щеплення проти COVID-19 , то будуть відсторонені від роботи на період карантину без збереження заробітної плати.

Про це повідомляє МОЗ.

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Обов'язкова вакцинація

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко нагадав, що педагоги включені до переліку професій, які повинні обов'язково вакцинуватися для повноцінної роботи.

"Вакцинація для педагогів є можливістю не тільки продовжувати працювати і надавати якісні знання учням. Йдеться про захист свого життя, здоров'я і безпеку дітей ", – підкреслив міністр.

Осінні канікули

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 12 жовтня підтримала пропозицію Міністерства охорони здоров'я, щоб перенести осінні канікули в навчальних закладах на 18 жовтня 2021 року.

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"Ситуація із захворюваністю на коронавірусну хворобу погіршується, зокрема, кожен день у сотень дітей виявляють COVID-19, а тисячі учнів разом з вчителями відправляють на ізоляцію з виявлені випадки COVID-19 ", – пояснив Віктор Ляшко.

Масова вакцинація спрацює?

У МОЗ розповіли , Що в Моршині Львівської області проводили експеримент – масово вакцинували населення і перевіряли, чи будуть випадки коронавируса. У місті принаймні однієї дозою щеплені 72,4% жителів, повністю завершили вакцинацію двома дозами – 66%.

В кінці літа в Моршині не було зареєстрованих нових хворих COVID-19. Останній випадок захворювання був зафіксований 20 червня.

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