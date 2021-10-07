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Карантин в Україні. 12 областей ризикують перейти в помаранчеву зону

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
7 жовтня, 11:35
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Найгірша ситуація з завантаженістю лікарень через коронавірус у Харківській та Хмельницькій областях
Новими правилами передбачено привілеї для вакцинованих. Фото: колаж "Сьогодні"
Новими правилами передбачено привілеї для вакцинованих. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на 7 жовтня, всі області України перебувають у "жовтій" зоні карантинних обмежень. Однак показники 12 регіонів відповідають "помаранчевій".

Про це повідомляє МОЗ.

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Порівняно з учорашнім днем, показники покращилися в Рівненській та Вінницькій області. Однак багато в багатьох регіонах ситуація ускладнюється.

В "помаранчевій зоні" можуть опинитися:

  • Дніпропетровська,
  • Донецька,
  • Житомирська,
  • Запорізька,
  • Київська,
  • Луганська,
  • Полтавська,
  • Сумська,
  • Харківська,
  • Херсонська,
  • Хмельницька,
  • Чернівецька.

В лікарні потрапляють все більше людей

У всіх регіонах, крім Кіровоградської області, перевищений рівень захворюваності на коронавірус. Крім цього, рівень госпіталізацій вищий за норму у восьми областях. Найгірша ситуація в Харківській (81,8) та Хмельницькій (76,7). Норма рівня госпіталізацій – менше 60 на 100 тисяч населення.

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Також у Харківській областя збільшується завантаженість ліжок з киснем. Показник становить 67,4% при нормі менше 65%. Ще гірша ситуація в Донецькій області – там 69%.

Хто на порозі "червоної зони"?

Вчора на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що у найближчі дні кілька областей можуть потрапити до "червоної зони". Відповідно до показників, це будуть:

  • Харківська,
  • Запорізька,
  • Херсонська області.

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