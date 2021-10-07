Карантин в Україні. 12 областей ризикують перейти в помаранчеву зону

Станом на 7 жовтня, всі області України перебувають у "жовтій" зоні карантинних обмежень. Однак показники 12 регіонів відповідають "помаранчевій".
Про це повідомляє МОЗ.
Порівняно з учорашнім днем, показники покращилися в Рівненській та Вінницькій області. Однак багато в багатьох регіонах ситуація ускладнюється.
В "помаранчевій зоні" можуть опинитися:
- Дніпропетровська,
- Донецька,
- Житомирська,
- Запорізька,
- Київська,
- Луганська,
- Полтавська,
- Сумська,
- Харківська,
- Херсонська,
- Хмельницька,
- Чернівецька.
В лікарні потрапляють все більше людей
У всіх регіонах, крім Кіровоградської області, перевищений рівень захворюваності на коронавірус. Крім цього, рівень госпіталізацій вищий за норму у восьми областях. Найгірша ситуація в Харківській (81,8) та Хмельницькій (76,7). Норма рівня госпіталізацій – менше 60 на 100 тисяч населення.
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Також у Харківській областя збільшується завантаженість ліжок з киснем. Показник становить 67,4% при нормі менше 65%. Ще гірша ситуація в Донецькій області – там 69%.
Хто на порозі "червоної зони"?
Вчора на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що у найближчі дні кілька областей можуть потрапити до "червоної зони". Відповідно до показників, це будуть:
- Харківська,
- Запорізька,
- Херсонська області.
Раніше ми писали:
- Сайт "Сьогодні" дізнався, як буде працювати міжміське сполучення в "червоних зонах". Про це розповів начальник управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.
- Мер міста Андрій Садовий заявив, що міський штаб оперативного реагування рекомендував посилити карантинні обмеження у Львові.
- Влада Харкова також вже попередила місцевих жителів про можливе посилення карантину в місті через погіршення епідеміологічної ситуації.