Це треба побачити Путіну: 6-річна дівчинка показала картину з палаючим Кремлем (відео)

Картину намалювала жителька Харкова Дарина Головніна/Колаж: Сьогодні

У Мережі з'явилося відео з 6-річною Дариною, яка демонструє витвір мистецтва. Дівчина показує московський Кремль у вогні.

Про це повідомляє Telegram-канал Репортер UA.

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На відео 6-річна Дарина в руках тримає картину, на якій зображений Кремль, що палає. У мережі українці позитивно оцінили витвір мистецтва:

"Москва палає, краще нічого немає".

"Тепер робимо ставки, через скільки часу зливний бочок верещати почне".

"Ой вже бачу, як це фото використовують у російській пропаганді".

"Яка мила дівчинка".

Хто автор картини?

З'ясувалося, що авторство картини належить не дівчинці на відео, а художниці з Харкова Дарині Головніной. Після появи відео з 6-річною дівчинкою у жінки на цю картину виник справжній ажіотаж. Люди хочуть придбати собі таку.

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У Скабєєвої істерика від пісні про спалену Москву на українському ТБ

Російську пропагандистку Ольгу Скабєєву вивела з себе комедійна пісня українських гумористів "Москва горить". Від побаченого, вона почала розповідати, що в Україні немає газу, а Зеленському разом з українцями від таких пісень і думок про Москву стає тепліше. Відео композиції показали в шоу Скабєєвої на телеканалі "Росія 1".

"На українському телебаченні заспівали пісню... як горить столиця Росії. Це прекрасний сон для кожного українця... Дурень багатіє думкою", – сказала вона.

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