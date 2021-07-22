Це не позов, а рейдерська схема: у Зеленського відреагували на скаргу Росії в ЄСПЛ

Раніше Росія сама на конституційному рівні дозволила не виконувати рішень ЄСПЛ, а тепер вимагає від цього суду звинуватити Україну в злочинах

У Росії немає перспектив у позові проти України до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) і наша країна не може нести відповідальність за наслідки війни на Донбасі, яку розв'язала РФ.

Про це сказав Інтерфакс-Україна радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він нагадав, що раніше Росія сама на конституційному рівні дозволила не виконувати рішень ЄСПЛ.

"У цієї скарги немає юридичної перспективи і практичного сенсу, крім суто пропагандистського – з кожної "праски" у РФ і на окупованих Росією територіях будуть віщати, що ЄСПЛ нібито не працює... Якщо Росія відмовляється виконувати рішення ЄСПЛ навіть після того, як вони винесені і є безсумнівними, то як ця ж Росія може розраховувати на вигідне для себе рішення ще навіть до того, як розглянута сама скарга? Зверніть увагу – саме цим інструментом часто користуються рейдери. Вони прописують вимогу забезпечувальних заходів за позовом так, щоб можна було ще до розгляду позову по суті отримати рішення, заради якого позов і починався. Напевно, ще ніхто й ніколи не намагався використовувати так ЄСПЛ заради такої рейдерської схеми", – сказав Подоляк.

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Радник глави ОПУ також зазначає, що Україна не може відповідати за військові злочини Росії і наслідки розв'язаної нею війни, оскільки це суперечило б здоровому глузду і міжнародним визнаним юридичним позиціям.

"Росія як держава, що контролює окуповані території України, несе повну відповідальність за ситуацію на цих територіях. За всі порушення прав людини, злочини і розграбування економічного потенціалу цих територій. Їй доведеться нести відповідальність", – підкреслив він.

Як повідомляли новини "Сьогодні", міністр юстиції Денис Малюська висміяв позов проти України і вважає, що у Росії немає шансів на позитивний результат.