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"РФ сплутала ЄСПЛ з шоу на росТВ": Малюська висміяв позов проти України

22 липня 2021 14:48

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Для країни-агресора це буде лише додатковий майданчик для поширення своєї пропаганди

Малюська посміявся над окупантами

Малюська посміявся над окупантами / Фото: Facebook

Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що Росія не має шансів за позовом проти України в Європейському суді з прав людини.

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Про це він написав у Facebook.

За його словами, для країни-агресора це буде лише додатковий майданчик для поширення пропаганди і звинувачень на адресу України. Не більше.

"Судячи з прес-релізу Генпрокуратури країни-агресора та їхнього ж МЗС, Росія сплутала ЄСПЛ з шоу на російському телебаченні. У заяві до суду виклали усі міфи російської пропаганди. Зовсім безглуздим такий вчинок не назвеш – у них з‘явиться додатковий медіа майданчик для промивання мізків та медіа-привід. Але з юридичної точки зору їх очікує неминуча поразка. Але хоч намагаються контратакувати у lawfare, де поки що усі голи – у їх ворота", – написав Малюська.

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Нагадаємо, 17 лютого Європейський суд з прав людини зажадав від влади Росії негайно звільнити опозиціонера Олексія Навального зі слідчого ізолятора. Однак РФ відмовилася виконувати вимогу ЄСПЛ.

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Через кілька днів Україна подала в ЄСПЛ новий позов проти Росії.

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