"Це неповага". Рудик відреагувала на заяву Стефанишиної на туалетному папері

На з'їзді "Голосу" Стефанишину і ще 6 депутатів виключили з лав партії. Фото: колаж "Сьогодні"
Голова партії, народний депутат від "Голосу" Кіра Рудик назвала неповагою до виборців написання народним депутатом "Голосу" Ольгою Стефанішиною заяви про вихід з партії на туалетному папері.
Про це вона сказала під час пресконференції за підсумками з'їзду партії.
"Відносно заяви нашої колеги по фракції і колишньої партійки: це, перш за все, неповага до виборців... Я розумію, що питання дуже емоційне, і списую такі заяви і такі дії як раз на емоції. Ну, і, звичайно, на відсутність якоїсь банальної поваги", – сказала Рудик.
Читайте також:
Лідер "Голоси" тричі не відповіла на питання про своє американське громадянство (відео)
Раніше ми повідомляли, що "Голос" виключив 7 нардепів з лав партії.
Також нагадаємо, шоумен Сергій Притула заявив про вихід з "Голосу" через невдоволення діями керівництва політичної сили.
Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:
Новини на цю ж тему: