ФСБ-шники вивезли сім'ї з Криму та терміново продають квартири – Арестович

Окупанти залишають Крим. Фото: колаж "Сьогодні"
Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, що в тимчасово окупованому Криму різко стартував продаж квартир. Окупанти екстрено вивезли звідти сім'ї працівників ФСБ.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Ви знаєте, що у Криму різко стартував продаж квартир? Що вони екстрено забрали з Криму сім'ї співробітників ФСБ? Їм тут кінець. Страшний, розгромний, ганебний. Такий, що здригнеться сама історія", – написав Арестович.
Також він зазначив, що російська армія йде в Україну за інерцією наказів і надто розтягнула сили на величезній території. Вона завдасть ще ударів, але в Україні їй настане кінець.
"Російській армії в Україні – кінець... Не почесна нічия чекає тут армію мерців, не раунд за очками, а натуральна воєнна поразка. Ці ідіоти розтягли сили, намагаючись захопити більше. В результаті – ні утримати, ні наступати", – написав він.
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