Де шукати бомбосховища у різних містах України – карта

В Україні багато бомбосховищ. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні вже кілька тижнів стоїть тема про можливе вторгнення Росії в нашу країну. У такому разі завжди необхідно знати, де у вашому місті знаходяться бомбосховища.

Сайт "Сьогодні" зібрав список адрес бомбосховищ у великих містах України.

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Київ

Кількість укриттів у столиці

3687 цокольних та підвальних приміщень;

409 підземних паркінгів;

272 підземні переходи;

47 підземних приміщень метрополітену;

514 сховищ.

Одеса

На інтерактивній карті позначено укриття для населення міста у разі надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру. Це захисні споруди, підвальні приміщення житлових будинків, підземні паркінги та інші споруди підземного простору, які можуть бути використані для укриття населення.

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Львів

Дніпро

Амур-Нижньодніпровський район

Соборний район

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Центральний район

Новокодацький район

Індустріальний район

Самарський район

Шевченківський район

Чечеловський район

Харків

У Харкові бомбосховища, підвали та льохи нанесли на інтерактивну карту міста. Наразі у Харкові всі укриття розділили на три види: це укриття на території підприємств – понад 300, споруди подвійного призначення (наприклад, метро, паркування або підземний перехід) – понад 100, а також підвали та цокольні поверхи будинків – близько 4500.

Карту можна знайти на сайті "Геопортал Харкова", обравши відповідний каталог даних.

Карту можна знайти на сайті "Геопортал Харкова"

Загроза вторгнення РФ

В Україні все частіше говорять про те, що РФ може розпочати вторгнення в Україну та широкомасштабну війну. Зокрема, тема стала актуальною після таких інцидентів:

Вночі з 13 на 14 січня провели масову кібератаку на вебсайти державних структур України. Загалом постраждали близько 70 сайтів. Влада вже заявила, що за цим може стояти РФ. За допомогою кібератаки країна-агресор хоче посіяти хаос серед українців та дестабілізувати ситуацію.

14 січня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що РФ намагається знайти привід для нападу на Україну за допомогою провокацій та диверсій, щоб потім звинуватити у всьому Київ та розпочати військову операцію.

Після цього, 15 січня, у Горлівці на хімзаводі "Стирол" стався витік аміаку. Розвідка вважає, що це може бути приводом для вторгнення Росії.

"Викликана діями російських окупантів техногенна катастрофа може бути використана для звинувачення України у застосуванні отруйних хімічних речовин", – йдеться у повідомленні розвідки Міноборони.

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