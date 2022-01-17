Якщо РФ розпочне вторгнення. Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття

Після масштабної кібератаки на українські сайти у країні дедалі частіше говорять про можливе вторгнення РФ. На випадок НП людина повинна мати свою "тривожну валізу" і знати, де знаходиться найближче бомбосховище.
Про це повідомляє сайт "Сьогодні".
Якщо на вулиці звучить сигнал "Увага всім" (завивання сирени, уривчасті гудки підприємств, сигнали транспортних засобів) – потрібно негайно включити радіо чи телевізор та слухати подальші вказівки. Якщо ж у цей час ви знаходитесь на вулиці – швидко зайдіть до закладу, де є радіо чи телевізор.
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Де шукати бомбосховища?
В Україні укриття на випадок НП можуть бути розташовані у підвалах будинків, паркінгах, спеціальних приміщеннях на підприємствах, тощо У бомбосховище можуть перетворити навіть метрополітен.
Адреси всіх захисних споруд зібрали до інтерактивної карти. Також знайти укриття можна за вказівками на вулицях.
Що має бути у "тривожній валізі"
1. Документи
Окрім оригіналів варто запакувати і копії важливих документів – паспорта, прав водія, документів на нерухомість та автомобіль. Усе необхідно запакувати в поліетилен. Гроші з карток краще перевести в готівку і взяти з собою.
2. Для зв'язку:
- блокнот, ручка, перелік важливих номерів;
- павербанки, зарядки;
- радіоприймач на батарейках;
- карта місцевості.
3. Одяг:
- два комплекти нижньої білизни, дві пари звичайних шкарпеток, шкарпетки із вовни;
- штани, куртка, каремати та спальні мішки;
- сорочка або кофта, плащ-дощовик, шапка, рукавички, шарф та зручне взуття;
- нитки, голки.
4. Їжа та посуд:
- металеві казанок, фляга, ложка та чашка;
- питна вода з розрахунком на 1-2 дні (3 літри води на людину на добу), по можливості ці запаси треба час від часу оновлювати;
- запас їжі на кілька днів: висококалорійні солодощі (чорний шоколад з горіхами, льодяники), тушонка, галети, суп-пакети, м'ясні та рибні консерви, чай/кава в пакетиках. Також можна взяти крупи, макарони, сухі овочеві напівфабрикати.
5. Медицина та гігієна:
- зубна щітка та паста, мило, рушник, туалетний папір, пару пачок сухих та вологих серветок, засоби інтимної гігієни, манікюрний набір, медичні маски;
- активоване вугілля (від інтоксикації), парацетамол/ібупрофен (жарознижувальний), альбуцид (краплі для очей), фталазол (від кишкової інфекції), імодіум (від діареї), супрастин (від алергії). Також потрібно взяти ліки, які ви приймаєте регулярно.
- сухий та медичний спирт, антисептик, вологі серветки, дві пари гумових рукавичок, клапан із плівкою для штучного дихання;
- засоби для зупинки кровотечі, марлеві серветки та нестерильні марлеві бинти; еластичні бинти із фіксатором; пластирі; атравматичні ножиці для розрізання одягу на потерпілому;
- великий шматок тканини, де можна зафіксувати кінцівку потерпілого, дезінфектор для рук, спиртові серветки, шприци.
Також потрібно мати контакти власних лікарів та рецепти ліків.
Що ще варто взяти:
- Компас,
- намет,
- годинник (краще водонепроникний),
- поліуретановий килимок,
- спальник.
- ліхтарик,
- ніж,
- сірники,
- сокира,
- пару
- запальничка,
- пара сміттєвих пакетів об'ємом 120 літрів,
- свічки,
- рулон широкого скотчу.
Загроза вторгнення РФ
В Україні все частіше говорять про те, що РФ може розпочати вторгнення в Україну та широкомасштабну війну. Зокрема, тема стала на слуху після таких інцидентів:
- Вночі з 13 на 14 січня провели масову кібератаку на веб-сайти державних структур України. Загалом постраждали близько 70 сайтів. Влада вже заявила, що за цим може стояти РФ. За допомогою кібератаки країна-агресор хоче посіяти хаос серед українців та дестабілізувати ситуацію.
- 14 січня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що РФ намагається знайти привід для нападу на Україну за допомогою провокацій та диверсій, щоб потім звинуватити у всьому Київ та розпочати військову операцію.
- Після цього, 15 січня, у Горлівці на хімзаводі "Стирол" стався витік аміаку. Розвідка вважає, що це може бути приводом для вторгнення Росії.
"Викликана діями російських окупантів техногенна катастрофа може бути використана для звинувачення України у застосуванні отруйних хімічних речовин", – йдеться у повідомленні розвідки Міноборони.