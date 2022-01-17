Если РФ начнет вторжение. Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие

"Сегодня" составили четкий перечень вещей, которые нужно взять с собой в случае ЧП, а также нашли карты с расположением бомбоубежищ

Где прятаться и что брать с собой в случае ЧП / Фото: Коллаж: Сегодня

После масштабной кибератаки на украинские сайты в стране все чаще говорят о возможном вторжении РФ. На случай ЧП человек должен иметь свой "тревожный чемодан" и знать, где находится ближайшее бомбоубежище.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

Реклама

Если на улице звучит сигнал "Внимание всем" (завивание сирены, прерывистые гудки предприятий, сигналы транспортных средств) — нужно немедленно включить радио или телевизор и слушать дальнейшие указания. Если же в это время вы находитесь на улице – быстро зайдите в заведение, где есть радио или телевизор.

Где искать бомбоубежища?

В Украине укрытия на случай ЧП могут быть расположены в подвалах домов, паркингах, специальных помещениях на предприятиях и т. д. В бомбоубежище могут превратить даже метрополитен.

Адреса всех защитных сооружений собрали в интерактивную карту. Также найти укрытия можно по указаниям на улицах.

Реклама

Что должно быть в "тревожном чемодане"

1. Документы

Реклама

Кроме оригиналов стоит упаковать и копии важных документов – паспорта, водительских прав, документов на недвижимость и автомобиль. Все необходимо упаковать в полиэтилен. Деньги с карт лучше обналичить и взять с собой.

2. Для связи:

блокнот, ручка, список важных номеров;

павербанки, зарядки;

радиоприемник на батарейках;

карта местности.

3. Одежда:

два комплекта нижнего белья, две пары обычных носков, носки из шерсти;

штаны, куртка, карематы и спальные мешки;

рубашка или кофта, плащ-дождевик, шапка, перчатки, шарф и удобная обувь;

нити, иглы.

4. Еда и посуда:

металлические котелок, фляга, ложка и чашка;

питьевая вода с расчетом на 1-2 дня (3 литра воды на человека в сутки), по возможности эти запасы надо время от времени обновлять;

запас пищи на пару дней: высококалорийные сладости (черный шоколад с орехами, леденцы), тушенка, галеты, суп-пакеты, мясные и рыбные консервы, чай/кофе в пакетиках. Также можно взять крупы, макароны, сухие овощные полуфабрикаты.

5. Медицина и гигиена:

зубная щетка и паста, мыло, полотенце, туалетная бумага, пару пачек сухих и влажных салфеток, средства интимной гигиены, маникюрный набор, медицинские маски;

активированный уголь (от интоксикации), парацетамол/ибупрофен (жаропонижающий), альбуцид (капли для глаз), фталазол (от кишечной инфекции), имодиум (от диареи), супрастин (от аллергии). Также нужно взять лекарства, которые вы принимаете регулярно.

сухой и медицинский спирт, антисептик, влажные салфетки, две пары резиновых перчаток, клапан с пленкой для искусственного дыхания;

средства для остановки кровотечения, марлевые салфетки и нестерильные марлевые бинты; эластичные бинты с фиксатором; пластыри; атравматические ножницы для разрезания одежды на пострадавшем;

большой кусок ткани, на которой можно зафиксировать конечность пострадавшего, дезинфектор для рук, спиртовые салфетки, шприцы.

Также нужно иметь контакты собственных врачей и рецепты лекарств.

Что еще стоит взять:

Компас,

палатку,

часы (лучше водонепроницаемые),

полиуретановый коврик,

спальник.

фонарик,

нож,

спички,

топор,

пару

зажигалку,

пару мусорных пакетов объемом 120 литров,

свечи,

рулон широкого скотча.

Угроза вторжения РФ

В Украине все чаще говорят о том, что РФ может начать вторжение в Украину и широкомастабную войну. В частности, тема стала на слуху после таких инцидентов: