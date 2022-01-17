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Если РФ начнет вторжение. Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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17 января, 07:00
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"Сегодня" составили четкий перечень вещей, которые нужно взять с собой в случае ЧП, а также нашли карты с расположением бомбоубежищ
Где прятаться и что брать с собой в случае ЧП
Где прятаться и что брать с собой в случае ЧП / Фото: Коллаж: Сегодня

После масштабной кибератаки на украинские сайты в стране все чаще говорят о возможном вторжении РФ. На случай ЧП человек должен иметь свой "тревожный чемодан" и знать, где находится ближайшее бомбоубежище.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Если на улице звучит сигнал "Внимание всем" (завивание сирены, прерывистые гудки предприятий, сигналы транспортных средств) — нужно немедленно включить радио или телевизор и слушать дальнейшие указания. Если же в это время вы находитесь на улице – быстро зайдите в заведение, где есть радио или телевизор.

Где искать бомбоубежища?

В Украине укрытия на случай ЧП могут быть расположены в подвалах домов, паркингах, специальных помещениях на предприятиях и т. д. В бомбоубежище могут превратить даже метрополитен.

Адреса всех защитных сооружений собрали в интерактивную карту. Также найти укрытия можно по указаниям на улицах.

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Что должно быть в "тревожном чемодане"

1. Документы

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Кроме оригиналов стоит упаковать и копии важных документов – паспорта, водительских прав, документов на недвижимость и автомобиль. Все необходимо упаковать в полиэтилен. Деньги с карт лучше обналичить и взять с собой.

2. Для связи:

  • блокнот, ручка, список важных номеров;
  • павербанки, зарядки;
  • радиоприемник на батарейках;
  • карта местности.

3. Одежда:

  • два комплекта нижнего белья, две пары обычных носков, носки из шерсти;
  • штаны, куртка, карематы и спальные мешки;
  • рубашка или кофта, плащ-дождевик, шапка, перчатки, шарф и удобная обувь;
  • нити, иглы.

4. Еда и посуда:

  • металлические котелок, фляга, ложка и чашка;
  • питьевая вода с расчетом на 1-2 дня (3 литра воды на человека в сутки), по возможности эти запасы надо время от времени обновлять;
  • запас пищи на пару дней: высококалорийные сладости (черный шоколад с орехами, леденцы), тушенка, галеты, суп-пакеты, мясные и рыбные консервы, чай/кофе в пакетиках. Также можно взять крупы, макароны, сухие овощные полуфабрикаты.

5. Медицина и гигиена:

  • зубная щетка и паста, мыло, полотенце, туалетная бумага, пару пачек сухих и влажных салфеток, средства интимной гигиены, маникюрный набор, медицинские маски;
  • активированный уголь (от интоксикации), парацетамол/ибупрофен (жаропонижающий), альбуцид (капли для глаз), фталазол (от кишечной инфекции), имодиум (от диареи), супрастин (от аллергии). Также нужно взять лекарства, которые вы принимаете регулярно.
  • сухой и медицинский спирт, антисептик, влажные салфетки, две пары резиновых перчаток, клапан с пленкой для искусственного дыхания;
  • средства для остановки кровотечения, марлевые салфетки и нестерильные марлевые бинты; эластичные бинты с фиксатором; пластыри; атравматические ножницы для разрезания одежды на пострадавшем;
  • большой кусок ткани, на которой можно зафиксировать конечность пострадавшего, дезинфектор для рук, спиртовые салфетки, шприцы.

Также нужно иметь контакты собственных врачей и рецепты лекарств.

Что еще стоит взять:

  • Компас,
  • палатку,
  • часы (лучше водонепроницаемые),
  • полиуретановый коврик,
  • спальник.
  • фонарик,
  • нож,
  • спички,
  • топор,
  • пару
  • зажигалку,
  • пару мусорных пакетов объемом 120 литров,
  • свечи,
  • рулон широкого скотча.

Угроза вторжения РФ

В Украине все чаще говорят о том, что РФ может начать вторжение в Украину и широкомастабную войну. В частности, тема стала на слуху после таких инцидентов:

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