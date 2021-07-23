Країни Балтії проти "Північного потоку – 2" і роль українців у пожежах в Якутії – головні новини за ніч

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.
"Рука України" у пожежах в Якутії
Губернатор російській Якутії, в якій нині вирують жахливі лісові пожежі, поскаржився на паніку, яку нібито навмисно створюють "підбурювачі, панікери і хайпери" з України. Дим від пожеж уже досяг американської Аляски.
У паніці через пожежі в Якутії побачили руку України / колаж "Сьогодні"
"Нафтогаз" чекає нових контрактів через "Північний потік – 2"
Глава компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко розраховує, що, згідно з досягнутими між США і Німеччиною домовленостями про збереження українського транзитного маршруту, європейські компанії почнуть бронювати потужності газотранспортної системи України.
Великі хабарники у Харківській облраді
Заступника голови Харківської обласної ради та його спільника викрили на отриманні хабаря в розмірі 1 млн 50 тис. гривень. Водночас джерела в поліції повідомляють, що слідчі дії проводили в кабінетах голови облради Артура Товмасяна і його заступника Андрія Малиша.
У Харківській облраді викрили хабарників / колаж "Сьогодні"
Країни Балтії проти "Північного потоку – 2"
Традиційні союзники України в питанні блокування роботи газопроводу "Північний потік – 2" Естонія і Литва різко висловилися щодо запуску російського трубопроводу та угоди з цього приводу, яку уклали напередодні США і Німеччина.
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