Україна знову зазнала втрат на Донбасі, а США залишають Афганістан – головні новини за ніч

На Донбасі загинув військовий, а США залишають Афганістан / Фото: Колаж: Сьогодні

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Загинув український військовий

На Донбасі в результаті обстрілів збройними формуваннями Російської Федерації 24 серпня українських позицій один військовослужбовець Збройних сил України загинув, ще один отримав поранення .

США виводять з Афганістану останніх військових

Сполучені Штати почали виведення з Афганістану свого військового контингенту, який забезпечує евакуацію з країни. До 31 серпня в країні не залишиться жодного американського солдата.

США до 31 серпня завершать выведення контингенту із Афганістану / Фото: Колаж: Сьогодні

Концерт в "Олімпійському"

У національному спорткомплексі "Олімпійський" у Києві до 30-річчя Незалежності України пройшло грандіозне святкове шоу під назвою "Незалежність в нашій ДНК. День Незалежності країни", в якому взяли участь понад 30 відомих українських виконавців і груп.

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Шоу на "Олімпійському" запам’ятається надовго / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія відкрила справу через воду в Крим

Слідчий комітет Росії поновив кримінальну справу проти "невстановлених осіб" за припинення подачі води до Криму в 2017 році. Кримінальну справу порушено за ст. 358 КК РФ (екоцид).

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