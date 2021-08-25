"Живий" Кузьма і "Раша, гудбай": чим здивував концерт до Дня Незалежності в "Олімпійському"

Грандіозне шоу до 30-річчя Незалежності України в національному спорткомплексі завершилося традиційною фінальною піснею і незабутнім салютом

Шоу на "Олімпійському" запам’ятається надовго / Фото: Колаж: Сьогодні

У національному спорткомплексі "Олімпійський" у Києві до 30-річчя Незалежності України відбулося грандіозне святкове шоу під назвою "Незалежність в нашій ДНК. День Незалежності країни", у якому взяли участь понад 30 відомих українських виконавців і груп, при тому що багатьох знакових виконавців не запросили.

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Кореспондент "Сьогодні" зафіксував найяскравіші моменти концерту.

Зазначимо, організатори концерту напередодні обіцяли на сцені головної арени країни фантастичне шоу і хореографію, і слід сказати, своєї обіцянки дотрималися. Концерт почався з яскравого світлового шоу.

Серед перших виступів вразив номер групи "Скрябін", разом з якою "заспівав" її покійний фронтмен Кузьма (Андрій Кузьменко). Величезні екрани транслювали загиблого співака в повний зріст і складалося враження, ніби він сам співає на сцені.

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Під час цього виступу більшість глядачів у залі запалили ліхтарики на телефонах.

Також запам'ятався, як завжди, яскравий номер Вєрки Сердючки (Андрій Данилко). Для концерту обрали пісню "Лаша Тумбай" і в якийсь момент, повторюючи цю фразу, співак чітко проспівав те саме "Раша, гудбай", в якому колись підозрювала його Росія.

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А пісні Олександра Пономарьова "Я люблю тільки тебе" без перебільшення підспівував весь стадіон.

У концерті також брали участь Сергій Бабкін, Ірина Білик, Олег Винник, "Брати Гадюкіни", Тіна Кароль, Ніна Матвієнко, Арсен Mірзоян, Наталя Могилевська, "Океан Ельзи", Віктор Павлик, Тарас Петриненко, Оля Полякова, Потап, Софія Ротару, Руслана, гурти "Скай", "Скрябін", Go_A, KAZKA, ТНМК, Надя Дорофєєва, Христина Соловей, JAMALA, DZIDZIO, Таяна, MONATIK та інші.

Крім того, були задіяні Київський симфонічний оркестр і Національний академічний ансамбль імені Павла Вірського.

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Завершився святковий концерт до 30-річчя Незалежності традиційної фінальною піснею "Україно" у виконанні Тараса Петриненка і фантастичним салютом.

Відомо, що концерт є благодійним і всі кошти, виручені за нього, підуть на розвиток Центру сучасного мистецтва – музею Івана Марчука.

Зазначимо, практично відразу, як у ЗМІ заговорили про концерт до 30-річчя Незалежності України, багато артистів почали говорити про те, що їх не запросили взяти участь у великому шоу, режисером якого виступила Катя Царик. "Сьогодні" склали свій лайн-ап для 30-хвилинного концерту з популярними і знаковими хітами.

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