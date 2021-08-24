Відповідь на "Кримську платформу"? Росія відновила кримінальну справу за перекриту воду в Крим

Слідчий комітет Росії відновив кримінальну справу проти "невстановлених осіб" за припинення подачі води до Криму в 2017 році. Кримінальну справу порушено за ст. 358 КК РФ (екоцид).
Про це повідомляється на сайті Слідчого комітету РФ .
МЗС Росії відмовилося від участі в "Кримській платформі"
"Встановлено, що після входження Республіки Крим до складу РФ невстановлені особи, які перебувають на території України і які виступають проти возз'єднання Криму з Росією... вирішили завдати шкоди економічній, соціальній та екологічній обстановці Кримського півострова шляхом перекриття Північно-Кримського каналу ", – сказано в повідомленні.
Уточнюється, що російським слідством встановлюються всі обставини злочину та причетних до нього осіб.
Історія питання
- У квітні 2017 року Україна перекрила воду в окупований Крим . На адмінграніце материкової України з окупованим півостровом звели дамбу. Однак вона має заслінку, яку в будь-який момент можна відкрити.
- Також нагадаємо, окупанти посилюють графік подачі води в Сімферополі . Місцеві жителі зможуть користуватися водою максимум тільки по 4 години на день.
- У 2019 глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров назвав єдиною умовою, при якій материкова Україна може дати воду півострову - "конкретний план деокупацію Криму" з етапами, датами і хронікою виведення російських військ.
Нагадаємо, що вдень раніше в Києві пройшов саміт з деокупації Кримського півострова, на якому 46 країн підписали декларацію, де взяли на себе зобов'язання, сприяти поверненню Криму під контроль України.