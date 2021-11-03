Хроніки коронавірусу. Антивакцинатори мітингують по всій країні, поки лікарні переповнені COVID-хворими

В Україні складна ситуація із коронавірусом. / Фото: Колаж: Сьогодні

Ситуація з захворюваністю на коронавірус в Україні залишається складною. Минулої доби, 2 листопада, в Україні зафіксували 23 393 нові випадки COVID-19, а за останній тиждень – понад 150 тисяч.

Сайт "Сьогодні" розповідає, яке становище в регіонах.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрована у:

місті Київ (2024),

Дніпропетровській області (1935),

Одеській області (1858),

Запорізькій області (1558),

Харківській області (1374).

Київ

Захворюваність. За минулу добу 2024 хворих на коронавірус. 69 людей померли.

Лікарні. 2 листопада госпіталізували 205 хворих на коронавірус та 298 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

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В лікарняї щодоби використовують загалом від 35 до 45 тонн кисню. В столиці з 6050 ліжок, підготовлених для лікування хворих на коронавірус, 88% уже оснащені системою подачі кисню.

Локдаун у Києві може тривати щонайменше протягом місяця. А пік чергової хвилі захворюваності на коронавірус у столиці – ще попереду.

Вакцинація. Майже 33 тисячі людей за добу.

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Зона карантину – "червона".

Мітинг антивакцинаторів. Сьогодні відбувається акція противників вакцинації проти коронавірусу. Вимагають скасувати щеплення та карантин, а також перевірити вакцини. Крім того, активісти перекрили весь урядовий квартал, щоб депутати йшли на роботу пішки та мокли. Через масові акції Київ зупинився в величезних заторах, а лікарі не можуть доїхати до COVID-хворих.

В Києві антивакцинатори вийшли на протест. Фото: Сьогодні

Дніпро

Лікарні. В місті хворих на COVID-19 приймають у восьми медзакладах. Загалом по місту виділено 1970 ліжок для таких пацієнтів. Нині вони заповнені на 65 %.

Лікарні на 100 % забезпечені киснем, є запас лікарських засобів та засобів індивідуального захисту. На стаціонарному лікуванні перебуває 1276 пацієнтів із коронавірусом. Майже 97 % з них – невакциновані. У реанімації вакцинованих пацієнтів немає.

Вакцинація. У Дніпрі працює 12 центрів масової вакцинації та 34 пункти щеплень. Загалом в області за минулу добу вакцинували більше 15 тисяч людей.

Зона карантину – "червона".

Одеса

Захворюваність. За останню добу на COVID-19 захворіли 838 одеситів. Всього продовжують хворіти коронавірусом 18 689 людей. 70 618 жителів міста здолали хворобу.

Лікарні. У лікарнях Одеси, станом на 3 листопада, перебувають 957 пацієнтів із COVID-19, з них 759 – у тяжкому стані. При цьому у дитячій міській лікарні №3 – 47 дітей, хворих на ковід. На 3 листопада в опорних лікарнях Одеси вільне 41 ліжко для госпіталізації пацієнтів з COVID-19.

У міських лікарнях потреба в кисні становить 105 тонн на тиждень, або 15 тонн на добу. Вона зросла майже втричі, порівняно з попередньою хвилею коронавірусу.

Вакцинація. За минулу добу в Одеській області щепилися 9486 людей.

Зона карантину - "червона".

Мітинги антивакцинаторів. Акція проходить спокійно. Жителі міста тримають в руках плакати, в яких вимагають "не проводити на них досліди" та "не чіпати дітей".

Антивакцинатори в Одесі. Фото: Думская

Запорізька область

Захворюваність. В ОДА кажуть, що ситуація в області складна, але контрольована. За минулу добу зареєстрували 1559 нових випадків та 39 смертей. Тоді як одужало за добу лише 162 людини. Крім того, продовжують лікуватись – 31 565 людей, які захворіли раніше.

Лікарні. У Запорізькій області збільшили кількість лікарень, які приймають хворих із коронавірусом, із 11 до 23. На ранок 3 листопада в області зайнято 83,2% місць у ковідних відділеннях.

Вакцинація. Протягом останньої доби, 2 листопада, в області зробили 16 030 щеплень.

Зона карантину - "червона".

Мітинги ативакцинаторів. Ініціативу підхопили і в Запоріжжі. Однак в місті окрім гасел та незгоди з вакцинацією ще й влаштували сутички з поліцією. В ході конфлікту одного з учасників мітингу штовхнули і він вдарився об асфальт і 15 хвилин був без свідомості.

Сутички в Запоріжжі. Фото: akzent.zp.ua

Харків та область

Захворюваність. Станом на 3 листопада, у Харківському районі, у тому числі Харкові, зареєстровано 858 нових випадків захворювання на коронавірус. Досі під наглядом медиків 33 552 жителів міста, які захворіли раніше

Лікарні. Медична система в регіоні напружена, але справляється з тією кількістю хворих, яких привозять на госпіталізацію. У Харківській області спостерігається зменшення кількості госпіталізованих. За останній тиждень цифра коливається від 142 до 165 людей за добу. Загалом в області перевищили показник із завантаженості ліжок, який є основним, на 0,2% (показник за останню добу був 65,2%).

Крім того, в лікарнях не вистачає медиків через збільшення ковід-хворих. В Харківську обласну клінічну лікарню днями кликали лікарів всіх спеціальностей.

Вакцинація. В області за добу першою дозою вакцини щеплено 11 512 осіб, другою дозою – 5 464.

Зона карантину – "помаранчева". При цьому регіон на межі "червоної" зони, адже перевищено три карантинні показники з шести (не відповідають нормі рівень захворюваності на коронавірус, рівень госпіталізацій та завантаженість ліжок з киснем).

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