Україна займеться "зеленим" воднем і перші люди- "легенди" – головні новини за ніч

Україна задумалася про "зелений" водень, а Софії Ротару вручили нову нагороду / Фото: Колаж: Сьогодні
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Зеленський нагородив людей-"легенд"
У Маріїнському парку в Києві ввечері у неділю пройшла церемонія нагородження новою відзнакою "Національна легенда України" семи видатних українців. Шестеро нагороджених були присутні особисто, присуджену посмертно нагороду композитору Мирославу Скорику отримала його дружина.
В Україні розвиватимуть "зелений" водень
Компанія "Нафтогаз України" і німецька енергетична компанія RWE (Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk) уклали меморандум про співпрацю в секторі водневої економіки на виконання домовленостей між президентом Володимиром Зеленським та канцлером Німеччини Ангелою Меркель, досягнутих у липні 2021 року в Берліні та під час зустрічі у неділю.
Головнокомандувач ЗСУ – про наступальні дії
В умовах триваючої агресії РФ на сході України ЗСУ повинні готуватися до впровадження наступальних дій зі звільнення тимчасово окупованих територій, вважає головнокомандувач ЗСУ генерал-майор Валерій Залужний.
Протверезливий прийом Меркель у Києві
Канцлера Німеччини Ангелу Меркель в аеропорту "Бориспіль" не зустрічало ні керівництво Офісу президента, ні Міністерства закордонних справ, тому німецький журналіст Йорг Бланк назвав її прийом в Україні "протверезливим".
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