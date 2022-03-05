Ілон Макс підтримав Україну: "Тримайся сильною"

Маск написав слова підтримки для України у Twitter/Фото: колаж: "Сьогодні"
Американський бізнесмен Ілон Маск приєднався до підтримки України. Він побажав нашій країні триматися сильною в протистоянні з Росією.
Про це він написав на своєму акаунті в Twitter.
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"Тримайся сильною, Україно", — написав Ілон Маск.
Раніше Маск відповів на прохання міністра цифрової трансформації Михайла Федорова про доступ до супутникового інтернету в Україні. Тепер Starlink доступний в нашій країні.
"Сервіс Starlink тепер активний в Україні. Інші термінали в дорозі", — написав у Twitter бізнесмен.
Втрати окупантів
У період з 24 лютого до 4 березня українські захисники знищили:
- Особовий склад — 9 166;
- Літаки — 33;
- Вертольоти — 37;
- Танки — 251
- Бойові броньовані машини (ББМ) — 939;
- Засоби ППО — 18;
- Реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) — 50;
- Автомобільна техніка — 404;
- Цистерни ПММ — 60;
- Артсистеми — 105;
- БПЛА ОТР (безпілотники) — 3;
- Легкі швидкісні катери — 2.
Також командування Повітряних Сил ЗСУ заявило, що 4 березня російські окупанти втратили три штурмовики Су-25. Два з них в Чернігівській області, і один — під Волновахою. До того ж у свій останній політ сьогодні вирушили ще три вертольоти російських військ.