Ілон Макс підтримав Україну: "Тримайся сильною"

Маск написав слова підтримки для України у Twitter/Фото: колаж: "Сьогодні"

Американський бізнесмен Ілон Маск приєднався до підтримки України. Він побажав нашій країні триматися сильною в протистоянні з Росією.

Про це він написав на своєму акаунті в Twitter.

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Деталі

"Тримайся сильною, Україно", — написав Ілон Маск.

Раніше Маск відповів на прохання міністра цифрової трансформації Михайла Федорова про доступ до супутникового інтернету в Україні. Тепер Starlink доступний в нашій країні.

"Сервіс Starlink тепер активний в Україні. Інші термінали в дорозі", — написав у Twitter бізнесмен.

Втрати окупантів

У період з 24 лютого до 4 березня українські захисники знищили:

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Особовий склад — 9 166;

Літаки — 33;

Вертольоти — 37;

Танки — 251

Бойові броньовані машини (ББМ) — 939;

Засоби ППО — 18;

Реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) — 50;

Автомобільна техніка — 404;

Цистерни ПММ — 60;

Артсистеми — 105;

БПЛА ОТР (безпілотники) — 3;

Легкі швидкісні катери — 2.

Також командування Повітряних Сил ЗСУ заявило, що 4 березня російські окупанти втратили три штурмовики Су-25. Два з них в Чернігівській області, і один — під Волновахою. До того ж у свій останній політ сьогодні вирушили ще три вертольоти російських військ.

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