Маск відповів на прохання Федорова: Starlink тепер активний в Україні

Американський бізнесмен Ілон Маск відповів на прохання міністра цифрової трансформації Михайла Федорова про доступ до супутникового інтернету в Україні. Тепер Starlink доступний в нашій країні.

Про це у Twitter написав Ілон Маск.

За словами бізнесмена, сервіс тепер доступний в Україні.

Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route.