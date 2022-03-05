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Илон Макс поддержал Украину: "Держись сильной"

Владимир Козырь
5 марта, 04:43
Мир продолжает поддерживать Украину в борьбе с оккупантами

Маск написал слова поддержки для Украины в Twitter/Фото: коллаж: "Сегодня"

Американский бизнесмен Илон Маск присоединился к поддержке Украины. Он пожелал нашей стране держаться сильной в противостоянии с Россией.

Об этом он написал на своем аккаунте в Twitter.

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Подробности

"Держись сильной, Украина", — написал Илон Маск.

Hold Strong Ukraine

- Elon Musk (@elonmusk) Март 5, 2022

Ранее Маск ответил на просьбу министра цифровой трансформации Михаила Федорова о доступе к спутниковому интернету в Украине. Теперь Starlink доступен в нашей стране.

"Сервис Starlink теперь активен в Украине. Остальные терминалы в пути", — написал в Twitter бизнесмен.

Потери оккупантов

В период с 24 февраля по 4 марта украинские защитники уничтожили:

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  • Личный состав — 9 166;
  • Самолеты — 33;
  • Вертолеты — 37;
  • Танки — 251;
  • Боевые бронированные машины (ББМ) — 939;
  • Средства ППО — 18;
  • Реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 50;
  • Автомобильная техника — 404;
  • Цистерны ГСМ — 60;
  • Артсистемы — 105;
  • БПЛА ОТР (беспилотники) — 3;
  • Легкие скоростные катера — 2.

Также командование Воздушных Сил ВСУ заявило, что 4 марта российские оккупанты потеряли три штурмовика Су-25. Два из них в Черниговской области, и один – под Волновахой. К тому же в свой последний полет сегодня отправились еще три вертолета российских войск.

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