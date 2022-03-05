В Минобороны рассказали о потерях РФ на 10 день войны

Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов. Враг пытается захватить столицу и другие города Украины.
Об этом сообщила заместитель Министра обороны Анна Маляр.
Подробности
В период с 24 февраля по 4 марта украинские защитники уничтожили:
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- Личный состав — 9 166;
- Самолеты — 33;
- Вертолеты — 37;
- Танки — 251;
- Боевые бронированные машины (ББМ) — 939;
- Средства ППО — 18;
- Реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 50;
- Автомобильная техника — 404;
- Цистерны ГСМ — 60;
- Артсистемы — 105;
- БПЛА ОТР (беспилотники) — 3;
- Легкие скоростные катера — 2.
Также командование Воздушных Сил ВСУ заявило, что 4 марта российские оккупанты потеряли три штурмовика Су-25. Два из них в Черниговской области, и один – под Волновахой. К тому же в свой последний полет сегодня отправились еще три вертолета российских войск.
Что происходило в Украине за прошедшие сутки?
- За последние сутки оккупанты совершили наступление на несколько городов Украины. Самая сложная ситуация в восточных и южных областях.
- В Житомире боевики армии страны-агрессора с воздуха обстреляли учебное заведение в центре города. Колонну с вражескими метками украинские защитники разбили под Николаевом.
- Продолжают держать оборону приграничные регионы Чернигов и Харьков.
- Украинским спасателям удалось потушить пожар на Запорожской АЭС после того, как противник открыл огонь по атомному реактору. Трое украинских военных погибли, защищая Запорожскую АЭС от обстрелов.
- Правительство страны обратилось в Международный комитет Красного Креста с помощью в организации гуманитарных коридоров, чтобы безопасно эвакуировать гражданское население.