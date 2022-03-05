В Минобороны рассказали о потерях РФ на 10 день войны

Кафиры терпят бешеные потери

Оккупанты зря пошло воевать против Украины/Фото: коллаж: "Сегодня"

Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов. Враг пытается захватить столицу и другие города Украины.

Об этом сообщила заместитель Министра обороны Анна Маляр.

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Подробности

В период с 24 февраля по 4 марта украинские защитники уничтожили:

Личный состав — 9 166;

Самолеты — 33;

Вертолеты — 37;

Танки — 251;

Боевые бронированные машины (ББМ) — 939;

Средства ППО — 18;

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 50;

Автомобильная техника — 404;

Цистерны ГСМ — 60;

Артсистемы — 105;

БПЛА ОТР (беспилотники) — 3;

Легкие скоростные катера — 2.

Также командование Воздушных Сил ВСУ заявило, что 4 марта российские оккупанты потеряли три штурмовика Су-25. Два из них в Черниговской области, и один – под Волновахой. К тому же в свой последний полет сегодня отправились еще три вертолета российских войск.

Что происходило в Украине за прошедшие сутки?

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