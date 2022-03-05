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Армия РФ не сильная, а длинная. Арестович рассказал, как украинцы разносят оккупантов

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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5 марта, 01:33
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Советник главы ОП заявил, что украинцы дают жесткий отпор российским оккупантам и объяснил, как нашим защитникам это удается
Арестович рассказал о ситуации на фронте
Арестович рассказал о ситуации на фронте / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные продолжают успешно отбивать атаки российских оккупантов. В Николаеве отбили аэропорт Кульбакино и надавали по заслугам колонне, пытавшейся с утра обойти город. Тем временем в Перемоге Броварского района накрыли с воздуха 15 отдельную мотострелковую бригаду из Самары.

Об этом сообщил советник главы ОП Алексей Арестович.

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На Нежинском направлении еще три дня назад оккупанты начали формировать огромное объединение для наступление на Бровары – Борисполь. Теперь этого объединения нет.

"Частично ушло под Харьков, где войска оккупантов понесли огромные потери, частично запуталось в местных буераках, частично – уничтожено. В Херсоне минимум российских войск. Восстановлена связь. Шоу с "…благодарными херсонцами" провалилось", – написал он.

Запорожская АЭС сейчас работает в нормальном режиме. Сложная ситуация сейчас в Харькове, Мариуполе и Ахтырке.

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"Над обойденным и полуокруженным противником Чернигова сбивают российские самолёты, ходят в лихие рейды и собирают пленных под Сумами, как огромная мясорубка перемалывает врага полуокруженная Харьковщина", - добавил Арестович.

Как украинцы противостоят оккупантам

Советник главы ОП объяснил, что запуталось и понесло потери российское войско в броварских болотах потому, что местные жители стали на защиту края – перекрывая лесные дороги, замедляя, а то и делая невозможным на несколько часов движение колонн противника.

"Там уже догоняет наша артиллерия и авиация. Мы держим небо (сегодня несколько сбитых российских самолетов), работает наша авиация. Накрываем командные пункты противника – сегодня даже российская пресса признала гибель двух старших командиров", - написал Арестович.

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Наши успехи – удача или закономерность?

Арестович уточнил, что для многих украинцев то, что мы еще не проиграли – это чудо или же временная удача. Однако это не так. Многие военные по всему миру в шоке от того уровня украинской армии, – об этом уже сказали министерства обороны США, Британии, глава НАТО.

"Знаете ли вы, что первый удар крылатых ракет противника во многих местах пришелся в макеты? И огневые мешки, и бесконечные kill box, в которые затаскивают войска противника наши военные – это все трезвый и хладнокровный расчет", – сказал Арестович.

Лучшие военные давали Украине всего 48 часов. Но вот уже десятые сутки украинская авиация, которой давали вообще три часа, разносит врага с неба.

"Российская армия не сильная. Она просто длинная. Восемь из десяти путинских армий здесь. Здесь мы их и похороним", - добавил советник главы ОП

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