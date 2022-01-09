З Казахстану прибув літак з українцями на борту

Літак приземлився о 20:50/Колаж: "Сьогодні"
В Україну з Казахстану прилетіли 33 громадянина нашої країни, які виявили бажання покинути країну через нестабільну ситуацію.
Про це повідомляє "Сьогодні"
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Рейсовий літак із Нур-Султана приземлився в аеропорту "Бориспіль" сьогодні о 20:50. З Казахстану повернулися 33 громадянина України.
Вивезення українців з Казахстану
Україна почала вивозити своїх громадян з охопленого протестами та заворушеннями Казахстану. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
За словами Кулеби, наступні рейси з Казахстану в Україну після літака, який прибув 9 січня, заплановані на 13 та 16 січня.
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