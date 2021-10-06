Як дістатися? Чи буде працювати міжміське сполучення з містами "червоної зони"

У минулому році багато регіонів України опинилися в червоній зоні карантину / Фото: Колаж: Сьогодні
У найближчі дні кілька областей України можуть потрапити в "червону зону". Сайт "Сьогодні" дізнався, як буде працювати міжміське сполучення в таких зонах.
За словами глави Держпродспоживслужби Києва, рішення про обмеження міжміського сполучення приймається виключно на державному рівні. Такі повноваження має лише Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з урахуванням даних регіональних комісій.
"Є окремі показники, які близькі до "червоної зони". Але поки масового перевищення показників немає по Україні", – розповів "Сьогодні" Олег Рубан.
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Експерт нагадує, що в минулому році багато регіонів України опинилися в "червоній зоні" карантину.
"Тоді ніякого глобального обмеження на міжміському сполученні не вводилося. Автотранспорт продовжував курсувати", – додає Олег Рубан.
Які області в зоні ризику
Критеріям "червоної зони", за інформацією ЗМІ, відповідають:
- Харківська,
- Запорізька,
- Херсонська області.
"Сьогодні-завтра Київська школа економіки очікує засідання Національної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо переходу цих регіонів в "червону" зону", – йдеться в повідомленні.
Також в зоні ризику Житомирська, Сумська, Хмельницька та Чернівецька області.
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