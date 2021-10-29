Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини України

Як підготуватися до щеплення COVID-19? Розповідаємо

Ольга Кравченко
29 жовтня, 11:16
Фахівці радять робити щеплення, але є й ті, кому робити їх не можна

Найпопулярнішою залишається вакцина Pfizer / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністерство охорони здоров'я України опублікувало перелік медичних протипоказань та застережень до вакцинації від COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Реклама

Перші кроки до вакцинації

  • Протипоказання до вакцинації може встановлювати сімейний або лікар і дати відповідний висновок про тимчасове або постійне протипоказання.
  • При необхідності лікар може направити пацієнта до профільного фахівця, за висновком якого остаточно приймає рішення, здійснювати вакцинацію відразу або відстрочити її до певного часу.
  • Якщо пацієнт має протипоказання до щеплення однієї з вакцин проти COVID-19, по можливості особа повинна вакцинуватися іншими типами вакцин.
  • Єдиним абсолютним постійним протипоказанням до щеплення конкретною вакциною є важка алергічна реакція (анафілактичний шок) першу дозу цієї вакцини. У цьому випадку пацієнту рекомендують щеплюватися від COVID-19 іншою вакциною за її наявності.

Читайте також:

Тимчасові протипоказання

  • Гострі захворювання із температурою вище 38°C. Вакцинацію можна відкласти на строк до 2 тижнів від початку захворювання.
  • Лікування моноклональними антитілами чи реконвалесцентною плазмою. Вакцинацію можна проводити через 90 днів після закінчення терапії.
  • Запровадження вакцин проти інших інфекційних захворювань. Вакцинацію COVID-19 можна проводити через 14 днів після введення вакцини проти інших інфекційних хвороб, за винятком інактивованої вакцини проти грипу, яку можна вводити безвідносно до отримання антикоподібної вакцини.
  • Проба з туберкуліном чи аналіз крові на туберкульоз (IGRA). Вакцинацію слід відкласти до завершення оцінки проби/IGRA.
  • COVID-19 в анамнезі. Вакцинація може бути відстрочена на 3 місяці від часу перебігу COVID-19 або здійснена раніше, але не раніше ніж через 28 днів від першого дня появи симптомів або лабораторного підтвердження діагнозу COVID-19.
  • Вагітність та грудне вигодовування не є протипоказаннями до вакцинації.

Чим вакцинуються українці

За даними Міністерства охорони здоров'я, найпопулярнішою залишається вакцина Pfizer. Частка всіх щеплених вакцинами:

  • Comirnaty (Pfizer-BioNTech) – 39,8%;
  • CoronaVac – 27,9%;
  • Moderna – 13,9%;
  • AstraZeneca – 12,0%;
  • CoviShield – 6,1%;
  • Janssen (Johnson & Johnson) – 0,3%.

Раніше ми писали: