Як врятувати себе під час війни: в Україні створили чат-бот

Рятівники створили офіційний чат-бот / Колаж "Сьогодні"
Рятувальникипросять, щоби українці приєднувалися до чат-боту на WhatsApp. Все для того, щоб отримати доступ до надійної та правдивої інформації щодо процедури реагування на надзвичайні ситуації.
Про це повідомляє ДСНС області.
Що потрібно робити
- Зараз перейдіть за посиланням на офіційний чат-бот: https://wa.me/380676785917
- Напишіть "почати"/"begin"
- Тепер ви маєте доступ до актуальної інформації, у тому числі про те, що робити у надзвичайній ситуації, а також де знаходяться пункти допомоги у вашому регіоні.
"Розкажіть про чат-бот іншим – захистіть себе і близьких! ", – додають рятувальники.
Рятувальники продовжують розбирати завали після авіаудару в Чернігові
Тіла 22 людей дістали з-під завалів у багатоповерховому будинку у центрі Чернігова, який був зруйнований у результаті атаки військових російської армії за житловим кварталом.
Рятувальники продовжують пошукові роботи на місці. Пораненим допомагають вибратися та надають першу медичну допомогу.