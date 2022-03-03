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Як врятувати себе під час війни: в Україні створили чат-бот

Валентина Шаповал
3 березня, 18:15
Також у чат-боті можна знайти інформацію про те, де знаходяться пункти допомоги в різних регіонах

Рятівники створили офіційний чат-бот / Колаж "Сьогодні"

Рятувальникипросять, щоби українці приєднувалися до чат-боту на WhatsApp. Все для того, щоб отримати доступ до надійної та правдивої інформації щодо процедури реагування на надзвичайні ситуації.

Про це повідомляє ДСНС області.

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Що потрібно робити

  • Зараз перейдіть за посиланням на офіційний чат-бот: https://wa.me/380676785917
  • Напишіть "почати"/"begin"
  • Тепер ви маєте доступ до актуальної інформації, у тому числі про те, що робити у надзвичайній ситуації, а також де знаходяться пункти допомоги у вашому регіоні.

"Розкажіть про чат-бот іншим – захистіть себе і близьких! ", – додають рятувальники.

Рятувальники продовжують розбирати завали після авіаудару в Чернігові

Тіла 22 людей дістали з-під завалів у багатоповерховому будинку у центрі Чернігова, який був зруйнований у результаті атаки військових російської армії за житловим кварталом.

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Рятувальники продовжують пошукові роботи на місці. Пораненим допомагають вибратися та надають першу медичну допомогу.

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