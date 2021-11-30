Як уберегтися від нових штамів COVID-19? Розповіли у МОЗ

В Україні нові штами коронавірусу. Фот: колаж "Сьогодні"
В Україні з'явився новий небезпечний штам коронавірусу "Омікрон". Тому, щоб уберегтися від нових штамів і зупинити швидке поширення COVID-19, потрібно дотримуватися кількох простих рекомендацій.
Відповідні правила опублікували у МОЗ.
Рекомендації від МОЗ
- Вакцинуйтеся.
- Мийте руки з милом, користуйтеся антисептиками.
- Носіть маску, прикриваючи ніс та рот.
- Дотримуйтесь дистанції в 1,5 м.
- Чихайте і кашляйте у серветку чи згин ліктя.
- Не торкайтеся обличчя.
- Регулярно провітрюйте приміщення, дезінфікуйте поверхню.
- Дотримуйтесь самоізоляції
Чи є випадки зараження "Омікроном" в Україні?
Станом на 29 листопада в Україні не було виявлено штам "Омікрон". Водночас всі зразки, які не будуть визначені як "Дельта"-штам підлягатимуть обов’язковому повногеномному секвенуванню.
Міністерство закордонних справ уже рекомендувало громадянам України утриматися від поїздок до країн, де виявили штам "Омікрон".