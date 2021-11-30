Как уберечься от новых штаммов COVID-19? Рассказали в Минздраве

В Украине новые штаммы коронавируса. Фот: коллаж "Сегодня"

В Украине появился новый опасный штамм коронавируса "Омикрон". Поэтому, чтобы уберечься от новых штаммов и остановить быстрое распространение COVID-19, нужно соблюдать несколько простых рекомендаций.

Соответствующие правила опубликовали в Минздраве.

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Рекомендации от Минздрава

Вакцинируйтесь.

Мойте руки с мылом, пользуйтесь антисептиками.

Носите маску, прикрывая нос и рот.

Придерживайтесь дистанции в 1,5 м.

Чихайте и кашляйте в салфетку или сгиб локтя.

Не касайтесь лица.

Регулярно проветривайте помещение, дезинфицируйте поверхность.

Придерживайтесь самоизоляции.

Есть ли случаи заражения "Омикроном" в Украине?

По состоянию на 29 ноября в Украине не обнаружен штамм "Омикрон". В то же время все образцы, которые не будут определены как "Дельта-штамм", подлежат обязательному полногеномному секвенированию.

Министерство иностранных дел уже рекомендовало гражданам Украины воздержаться от поездок в страны, где обнаружили штамм "Омикрон".

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