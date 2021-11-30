Как уберечься от новых штаммов COVID-19? Рассказали в Минздраве

В Украине новые штаммы коронавируса. Фот: коллаж "Сегодня"
В Украине появился новый опасный штамм коронавируса "Омикрон". Поэтому, чтобы уберечься от новых штаммов и остановить быстрое распространение COVID-19, нужно соблюдать несколько простых рекомендаций.
Соответствующие правила опубликовали в Минздраве.
Рекомендации от Минздрава
- Вакцинируйтесь.
- Мойте руки с мылом, пользуйтесь антисептиками.
- Носите маску, прикрывая нос и рот.
- Придерживайтесь дистанции в 1,5 м.
- Чихайте и кашляйте в салфетку или сгиб локтя.
- Не касайтесь лица.
- Регулярно проветривайте помещение, дезинфицируйте поверхность.
- Придерживайтесь самоизоляции.
Есть ли случаи заражения "Омикроном" в Украине?
По состоянию на 29 ноября в Украине не обнаружен штамм "Омикрон". В то же время все образцы, которые не будут определены как "Дельта-штамм", подлежат обязательному полногеномному секвенированию.
Министерство иностранных дел уже рекомендовало гражданам Украины воздержаться от поездок в страны, где обнаружили штамм "Омикрон".