Як захиститися від небезпечного штаму коронавірусу "Дельта" – експерт МОЗ дала поради

В Україні на сьогоднішній день офіційно підтверджено чотири випадки зараження штамом коронавирусу "Дельта". Експерт Міністерства охорони здоров'я України з епідеміології, доктор медичних наук, професор Наталія Виноград в інтерв'ю виданню "ГОРДОН" розповіла, як захистити себе від від інфекції.

Як зазначила експерт, штам "Дельта" вважається більш заразним, ніж попередні штами коронавірусу.

"Основа протиепідемічних заходів – захист вхідних воріт від вірусу – це органи дихання і кон'юнктива очей. Тому важливо носити маску. Дистанція і обмеження спілкування з невідомими людьми залишаються актуальними. Не треба бути там, де збирається багато людей. Краще пройти пару зупинок пішки, ніж їхати в громадському транспорті. Обирайте відпочинок на природі, а не в ТРЦ. Провітрювання", – сказала Виноград.

Також експерт рекомендує за найменших ознак захворювання відразу ж звертатися до лікаря.

"Якщо щось не так, бігом до лікаря! Не тягніть. Аж надто агресивно розвивається захворювання – в першу добу максимальне вірусне навантаження на організм, процес йде дуже швидко, тому важливо розібратися, яке лікування приймати", – пояснила вона.

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Крім того, медик вважає дуже важливою вакцинацію, особливо для тих, хто не хворів, у кого немає антитіл.

"Багато хто все ще думають, а чи треба їм робити цю процедуру. Втім, при цьому мало хто замислюється, наскільки це важке захворювання. Коли коронавірус продукує нові штами, ти розумієш, що все одно рано чи пізно захворієш, але якщо ти щеплений, то хоч не помреш, не потрапиш до реанімації, не станеш інвалідом. Відкладати щеплення не варто. Тому що імунітет не формується тут і зараз. Потрібно як мінімум два тижні, а часом і більше, щоб був хороший імунітет після вакцинації", – підсумувала Виноград.

Раніше ми повідомляли, що в Індії в штаті Махараштра, який став "лідером" за захворюваністю на "чорну плісняву", виявили 20 випадків зараження новою мутацією індійського штаму COVID-19, який міг підвищити заразність вірусу. Новому варіанту вже присвоїли назву Delta+.

Нагадаємо, штам "Дельта" в 1,6 раза агресивніший, ніж раніше відомі.