Яку погоду чекати на зимові свята в Україні – прогноз від синоптиків

Погода на зимові свята в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні на Новий рік прогнозують морозну погоду, але снігу не буде. У грудні температура повітря складе від -2 до -3 градусів.
Про це повідомила завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова на брифінгу у п'ятницю, 22 жовтня.
Яку погоду чекати цієї зими?
За словами експертки, зима почнеться після 20 листопада, а кінець зими буде в лютому і теж 20-го числа.
Наприкінці листопада – початку грудня синоптики прогнозують температуру до 5 градусів. У грудні очікується від -2 до -3 градусів морозу.
Мартазінова зазначила, що до того ж на початку грудня українцям варто чекати -10 градусів морозу. Наступне різке похолодання прогнозується до Нового року.
Дощі з мокрим снігом та мороз
У січні-лютому 2022 року прогнозують дощі з мокрим снігом, мороз і похолодання. Але на сам Новий рік 31 грудня снігу не буде.
"Температурний режим буде дуже позитивний, високий до Нового року. І всі опади, які проходитимуть, будуть у вигляді дощу і мокрого снігу. І виходить, що сніговий покрив не встигне лягти. Але перші дні січня будуть з великим похолоданням", – додала Мартазінова.
Погода на січень 2022 року
На початку січня в Україні варто очікувати невелике похолодання, але незважаючи на це, у всіх областях буде тепліше, ніж минулого року. Крім того, у січні прогнозують сніг.
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