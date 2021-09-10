Карантин поки скасовується. Потрібні юридичні зміни – Ляшко

Ляшко підкреслив, що постанова про адаптивний карантин вступить в силу через сім днів після його схвалення. Фото: колаж "Сьогодні"

"Жовтий" рівень епідемічної небезпеки в Україні можна буде ввести після затвердження юридичних змін до постанови про адаптивний карантин, яка зараз знаходяться на узгодженні в Міністерстві юстиції.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко

"Ми говорили про те, що на сьогодні за адаптивним карантином ми можемо впроваджувати на території України "жовтий" рівень епідемічної небезпеки. Водночас у "жовтому" рівні у нас прописано, що навчальні заклади припиняють свою роботу, якщо вакциновано не 80% педагогічного складу. Оскільки ми переглянули ще й обмеження, які використовуються в "жовтому" та "червоному" рівнях епідемічної небезпеки для інших сфер, зокрема для кулінарних закладів, громадського харчування, і для "жовтої" зони передбачили використання одного щеплення з курсу. Виявилося, що обмеження для навчальних закладів не корелювалися з іншими обмеженнями, тому ми вирішили, що "жовтий" рівень ми впровадимо після того, як запропоновані Міністерством охорони здоров'я зміни будуть схвалені урядом", – сказав Ляшко журналістам в п'ятницю, 10 вересня.

Він зазначив, що протягом поточного тижня МОЗ пройшло відповідне погодження з усіма центральними органами виконавчої влади, і "наразі відпрацьовує юридичні правки з Міністерством юстиції".

Після отримання висновку Мін'юсту Міністерство охорони здоров'я планує звернутися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням скликати позачергове засідання Кабінету Міністрів, щоб розглянути питання про внесення змін до постанови про адаптивний карантин.

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Ляшко пояснив, що ці зміни зможуть набути чинності через сім днів після ухвалення, і лише після цього будуть підстави впровадити в Україні "жовтий" рівень епідемічної небезпеки.

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Що забороняється в "жовтій" зоні?

проведення масових заходів, коли більш ніж одна особа на 1 кв. м;

робота кінотеатрів та інших установ культури із заповненістю залів понад 50%;

здійснення перевезень пасажирів у кількості більше, ніж кількість місць для сидіння;

проведення дискотек, а також робота інших розважальних закладів;

розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування на відстані менш ніж два метри між столиками;

діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (крім готелів та санаторіїв);

відвідання шкіл і дитсадків, якщо половина дітей і педагогів хворіє;

проведення планових операцій;

відвідання спортзалів, якщо на кожного відвідувача менше 20 кв. м площі.

Раніше ми повідомляли, що головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, що штам коронавірусу "Дельта" активно поширюється територією України.

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