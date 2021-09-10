Коронавірус продовжує мутувати. Чим небезпечні нові штами "Лямбда" і "Му"

Штам "Дельта" все ще домінує, але його місце можуть зайняти інші варіанти коронавірусу

ВООЗ попереджає про небезпеку. Фото: колаж "Сьогодні"

Коронавірус продовжує поширюватися світомі мутувати, тобто змінюватися. А значить, змінюються і його властивості, причому нові штами цілком можуть становити велику загрозу – наприклад, легше передаватися від людини до людини або викликати більш важке захворювання.

Як повідомляє The New York Post, вчені як і раніше зосереджені на штамі "Дельта", який зараз є домінуючим варіантом у всьому світі, але відстежують інших, щоб побачити, що одного разу може зайняти його місце.

"Дельта" все ще домінує

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Варіант "Дельти", вперше виявлений в Індії, залишається найбільш тривожним. Він вражає невакцинованих населення в багатьох країнах, і виявилося, що він здатний заразити більшу кількість вакцинованих людей, ніж його попередники.

ВООЗ класифікує штам "Дельта" як варіант, що викликає заклопотаність. Він здатний збільшувати передання, викликати більш серйозні захворювання або знижувати ефективність вакцин і лікування.

Китайські дослідники виявили, що люди, інфіковані "Дельта", переносять в носі в 1260 разів більше вірусу в порівнянні з вихідною версією коронавируса. Деякі дослідження, проведені в США, показують, що вірусне навантаження у вакцинованих осіб, інфікованих "Дельта", знаходиться на одному рівні з невакцинованих, але необхідні додаткові дослідження.

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У той час як вихідного Коронавіруси треба було до семи днів, щоб викликати симптоми, "Дельта" може викликати симптоми на два-три дні швидше, що дає імунній системі менше часу для відповіді і створення захисту.

"Лямбда" -штамм йде на спад

Варіант "Лямбда" привернув увагу, як потенційна нова загроза, але ця версія коронавируса, вперше виявлена в Перу в грудні, схоже, відступає.

Хоча кількість випадків, пов'язаних з "Лямбда", в липні збільшувалася, кількість повідомлень про цей варіант знижувалося в усьому світі за останні чотири тижні згідно з даними GISAID – бази даних, що відстежує варіанти SARS-CoV-2.

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ВООЗ класифікує штам "Лямбда", як представляє інтерес варіант, що означає, що він несе мутації, імовірно що викликають зміну трансмісивного або більш серйозне захворювання, але це все ще розслідується. Лабораторні дослідження показують, що у нього є мутації, які чинять опір антитіл, індукованих вакциною.

Що відомо про штам "Му"

"Му", раніше відомий як B.1.621, був вперше виявлений в Колумбії в січні. 30 серпня ВООЗ визначила його як варіант, який представляє інтерес через декілька мутацій, і присвоїла йому назву на грецькій букві.

"Му" несе в собі ключові мутації, включаючи E484K, N501Y і D614G, які пов'язані з підвищеною трансмісивного і зниженням імунного захисту.

Згідно бюлетеню ВООЗ, опублікованому минулого тижня, "Му" викликав кілька більших спалахів в Південній Америці і Європі. У той час як кількість генетичних послідовностей, ідентифікованих як "Му", в усьому світі впало нижче 0,1%, "Му" становить 39% варіантів, секвенувати в Колумбії і 13% в Еквадорі, де його поширеність "постійно зростає", повідомляє ВООЗ.

Глобальне агентство охорони здоров'я заявило, що продовжує відстежувати зміни "Му" в Південній Америці, особливо в тих регіонах, де він одночасно циркулює з варіантом "Дельта". Марія Ван Керховена, глава відділу ВООЗ за новими захворювань, сказала, що поширення цього варіанту скорочується в усьому світі, але за цим слід уважно стежити.

На брифінгу для преси минулого тижня головний медичний радник Білого дому лікар Ентоні Фаучи сказав, що офіційні особи США спостерігають за цим, але поки "Му" не рахується безпосередньою загрозою.

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Чи допоможуть вакцини?

Вакцинація більшого числа людей від COVID-19 має вирішальне значення, оскільки великі групи нещеплених людей дають вірусу більше можливостей для поширення і мутації в нові варіанти.

На думку експертів, ці зусилля необхідно активізувати на міжнародному рівні, щоб не допустити неконтрольованого появи варіантів серед населення бідних країн, де дуже мало людей отримали щеплення.

Проте, хоча сучасні вакцини запобігають важкі захворювання і смерть, вони не блокують інфекцію. Вірус все ще здатний розмножуватися в носі навіть серед вакцинованих людей, які потім можуть заражати через крихітні аерозольні краплі.

За словами доктора Грегорі Поланд, розробника вакцини в клініці Майо, для перемоги над SARS-CoV-2, ймовірно, буде потрібно нове покоління вакцин, які також блокують передачу. До тих пір, як кажуть вчені в Польщі і інші експерти, світ залишається вразливим для зростання нових варіантів коронавируса.