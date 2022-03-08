Київ окупанту не по зубах: Арестович озвучив причини

Все, що залишається від техніки окупанта / Колаж "Сьогодні"

Російські окупанти, відправлені на українську землю міжнародним злочинцем Володимиром Путіним 24 лютого, не зможуть взяти Київ. Таку думку висловлюють як представники офіційної влади України, так і захисники нашої країни.

Думка

"Щоб взяти Київ, потрібно три армії, яких у них немає. Я не знаю, на що вони розраховують. Просто виконують наказ. Не вистачає сміливості відступити. І знову ж таки – Київ огризається. Ну дадуть вони наказ. Я майже впевнений, що підуть вони на так званий штурм Києва, але як це... Це спочатку взяти Бровари, Лівий Берег, а у нас є ще Правий Берег... Це з технічного погляду неможливо... Це божевілля навіть щодо співвідношення сил і засобів", – заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі марафону на телеканалі "Україна 24" .

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Оборона

Полк "Азов" та ЗСУ облаштують кілька ліній оборони Києва, які не дадуть шансів російським окупантам.

Про це розповів у ефірі "5 каналу" керівника Центрального штабу Нацкорпусу Максим Жорін.

"Навіть якщо вони закинуть сюди все своє російське м'ясо, свою техніку, будьте певні, що кілька ліній оборони, які вже будуються за допомогою інженерної техніки, за допомогою військових, вони врятують Київ. Нічого у них не вийде. Ми займаємось обороною Києва. Основні напрямки – це Ірпінь, Буча, Ворзель, Ясногородка. Вже добу точаться бої в районі населеного пункту Мощун. Ворог за останню добу зробив кілька спроб атакувати та прорвати нашу оборону, але Мощун залишається під нашим контролем, вся техніка, яка встигла перейти через річку Ірпінь, була знешкоджена" , – зазначив Жорін.

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