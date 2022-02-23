Китай передумав допомагати Україні: санкцій проти Путіна не буде

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Китай відкинув односторонні санкції щодо Російської Федерації через ситуацію в Україні.
Про це заявила офіційна представниця МЗС Китаю Хуа Чуньїн, повідомляє CGTN.
Позиція Китаю
За її словами, розв'язати ситуацію потрібно шляхом "діалогу та консультацій".
"Санкції ніколи не були ефективним способом розв'язання проблем, і Китай завжди виступав проти односторонніх санкцій", – сказала вона.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Китаю Ван І у своєму виступі на Мюнхенській безпековій конференції зазначив, що Китай підтримує суверенітет та територіальну цілісність України.
"Суверенітет, незалежність та територіальна цілісність кожної країни мають бути захищені, тому що це основна норма міжнародних відносин. Україна – не виняток", – сказав він.
Очевидно, Китай підтримає Україну на тлі загрози з боку Росії лише словесно.
Що сталося
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав незалежність так званих "ЛДНР". Глава РФ назвав відповідний указ "давно назрілим". Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити підтримання миру" в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.
- Через рішення Путіна президент США Джо Байден ввів санкції проти "ЛДНР". Згідно з рішенням американського лідера, зокрема, заборонені інвестиції в "ДНР" та "ЛНР", а також імпорт до США будь-яких товарів, послуг чи технологій із псевдореспублік. Крім цього, указ дає можливість накладати санкції на будь-яку особу, яка вирішила діяти у "ЛДНР".
- Президент США виступив із новим зверненням до нації, в якому дав оцінку діям Росії та рішенню Ради Федерації відправити свої війська до чужої країни.