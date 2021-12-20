Коли в Україні розпочнеться бустерна вакцинація? У МОЗ відповіли

В Україні триває вакцинація від коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні
Цього року вакцинацію від коронавірусу бустерною дозою не починатимуть. Українська влада розгляне це питання вже у січні 2022 року.
Про це повідомляє пресслужба "Урядового порталу".
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що поки що рішень про бустерну вакцинацію немає, це питання лише планують розглянути.
"Крім того, у січні МОЗ планує розглянути питання щодо можливості запровадження бустерної дози з урахуванням підходів Європейського Союзу", – додав він.
Що в Україні говорять про бустерну вакцинацію?
Раніше глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що вводити бустерну дозу щеплення від коронавірусної хвороби українцям поки що рано. Бустерну вакцинацію розпочнуть, коли хоча б половина українців буде щеплена двома дозами.
Попередньо це відбудеться навесні 2022 року. Однак підійдуть не всі вакцини – препарат проти коронавірусу CoronaVac не передбачає бустерного щеплення.
Бустерна доза – це третя?
Третя додаткова доза відрізняється від бустерної тим, що її вводять через 28 днів після другої дози. Оптимально це зробити не пізніше, ніж за три місяці після вакцинації. А бустерну – за шість місяців.