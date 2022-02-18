Коли в Україні потеплішає до +10? Прогноз погоди на тиждень

В Україну прийде потепління. / Фото: Колаж: Сьогодні

Найближчими днями в Україні очікується тепла погода. Однак варто готуватися до поривчастого вітру, а також коливання атмосферного тиску.

Про це пише видання Апостроф.

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За прогнозом, начальника Черкаського обласного гідрометцентру Віталія Постриганя, пориви вітру коливатимуться від 15 до 20 метрів за секунду, температура повітря буде переважно теплою. Найхолодніше буде в ніч на 19 лютого – 3 градуси.

На вихідні температура повітря вночі коливатиметься від -1 до +4 градусів. Вдень очікується +3-8 градусів.

У понеділок, 21 лютого, температура повітря місцями прогріється до +10 градусів. При цьому, кількість опадів буде мінімальною.

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Водночас, як зазначає Постригань, поривчастий вітер, коливання атмосферного тиску та висока вологість повітря сприятимуть не зовсім комфортним відчуттям у деяких людей.

За попередньою інформацією синоптика, у вівторок, 22 лютого, варто очікувати на новий циклонічний вихор.

Як пережити перепади температури?

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та зміни погоди, лікарі радять дотримуватися кількох правил.

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Наприклад, необхідно повноцінно відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення. Не варто забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм та нормалізувати кровообіг. Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені.

Слід відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря чи самостійно додавати собі будь-які ліки та змінювати їхнє дозування.

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