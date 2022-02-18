До 20 м/с! Україну накриє шквальний вітер – у яких областях

У разі сильного вітру необхідно сховатися в найближчому будинку. Це може бути магазин, під'їзд будинку тощо

В Україні очікується шквальний вітер. Фото: колаж "Сьогодні"

У суботу, 19 лютого, Україну атакують погані погодні умови. Очікується перший рівень небезпеки – жовтий.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

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Куди прийде негода?

19 лютого вночі та вранці у західних та більшості північних областей, вдень на більшій частині території країни прогнозують пориви вітру 15-20 м/с та І рівень небезпеки – жовтий.

У Києві та області 19 лютого вранці та вдень також очікуються пориви вітру 15-20 м/с та І рівень небезпеки – жовтий.

Що робити під час сильного вітру?

Зачиніть всі вікна у квартирі. Під час особливо сильних вітрів можна заклеїти вікна смужками скотчу по діагоналі скла.

Опинившись на вулиці під час сильних поривів вітру, слід триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, а також дерев. Озирніться навколо, потрібно бути якомога далі від усього, що може відірватися, зламатися і впасти на голову.

У разі сильного вітру необхідно сховатися в найближчому будинку (це може бути магазин, під'їзд будинку тощо).

Варто особливо уважно стежити за тим, щоб не перебувати під великими деревами, особливо це стосується тополь, і не паркувати під ними автомобілі, оскільки дерево може впасти.

Не слід користуватися ліфтом, бо вітер може обірвати дроти на вулиці, через що відключиться електрика.

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