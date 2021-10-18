Кого не пустять в маршрутки з 21 жовтня: ми дізналися у перевізників, як вони будуть дотримуватися нових правил

В Україні з 21 жовтня посилюють правила проїзду в громадському транспорті. / Фото: Колаж: Сьогодні

Перевізники розповіли про те, кого з 21 жовтня можуть не взяти в салони своїх маршруток і автобусів, що курсують між областями. Крім того, їх представники повідомили про сценарії, які вже опрацьовуються.

"Сьогодні" з'ясовувало настрої перевізників перед посиленням карантину в Україні.

Реклама

Протест під Мінінфраструктури

З самого ранку понеділка біля входу в міністерство інфраструктури України в Києві зібралися близько сотні перевізників. Вони прийшли висловити свій протест і закликати владу до діалогу про те, як перевозити пасажирів, починаючи з четверга. Нагадаємо, 21 жовтня вступають в силу нові правила, згідно з якими на всі види міжрегіонального транспорту будуть допускатися пасажири або з COVID-сертифікатами, або з ПЛР-тестами.

"Ми вимагаємо, щоб влада скасувала вимогу, коли водії повинні перевіряти вакцинований пасажир чи ні. Це не наша функція. Ми хочемо, щоб водії виконували свої обов'язки. Ми маємо право перевірити тільки посадочний документ. Ми прийшли на протест, щоб, крім цього, влада відтягнула введення нововведень на півроку. Цей строк потрібен для того, щоб люди усвідомили важливість вакцинації. Перевіряти документи – компетенція поліції", – розповів нам один з учасників протесту Василь Пічовий.

За його словами, якщо від легальних перевезень відбудеться відтік пасажирів, то автоматично бажаючі виїхати скористаються нелегальними перевезеннями.

"А це вже, як ми розуміємо, і питання безпеки. Ми ж втратимо свій прибуток, не зможемо платити податки", – говорить Пічовий.

Через півгодини, після зустрічі з керівництвом міністерства, подробиці переговорів нам повідомив глава всеукраїнського об'єднання пасажирських перевезень Ігор Житинський.

Реклама

"Ми зустрілися з заступником міністра – Мустафою Найємом. Передали наші вимоги, – говорить Ігор Житинський. – Висловили свої зауваження про те, що відповідальність за перевезення покладається на перевізника і водія. Це суперечить здоровому глузду. Наш лист взято в роботу – нашу позицію повинні озвучити прем'єр-міністру. О 19.00 18 жовтня має стати відомий результат", – повідомив нам Житинський.

Він додав, що учасники протесту не мають ілюзій, але сподіваються, що їм підуть назустріч.

"Наші вимоги справедливі: перевізник не може нести відповідальність за пасажира, який вакцинований або невакцинований. Відповідальність зі штрафом в 17 тисяч гривень повинна бути перенесена від водія на пасажира. Якщо він порушує, то він повинен бути притягнутий до відповідальності. Йде напруження. Якщо нам вдасться це, то давайте радіти хоч маленьким перемогам", – додав Житинський.

Реклама

Під Мінінфраструктури сьогодні організували протест. Фото: Ігор Сєров/"Сьогодні"

"Пройдеш сто метрів від вокзалу і поїдемо"

На автовокзалі, який знаходиться поруч з центральним залізничним вокзалом столиці, з ранку не менш сильно кипіли пристрасті. Звідси відправляються автобуси і маршрутки в десятки облцентрів – в Харків, Львів, Полтаву, Чернігів, Житомир, Рівне, Дніпро, Запоріжжя, Херсон та Хмельницький. Звідси ж курсує транспорт і в багато інших міста за межами Київської області – Умань, Вараш та інші.

Водій автобуса, що відправляється в першу столицю України – Харків, розводячи руками, сказав нам так : "До ладу нам ще ніхто нічого не пояснив. Я думаю, що якось будемо возити пасажирів. Упевнений, що прорвемося" .

Водії автобусів на Львів виявилися більш впевненими. "Ось тобі візитка, дзвони, я тобі проведу в салон. Чи не переймайся, біля кожного автобусу поліцейського не поставляти" , – запевнив шофер.

Водії маршруток на Суми справили враження найвпевненіших. "Дивись, пояснюю, як то кажуть сенс життя. Навіть якщо біля маршруток чергуватимуть поліція або контролери якісь, то в маршрутці є мобільний телефон. Навіть якщо ти без сертифіката або тесту, то набираєш мене, я заберу тебе по виїзду з автостанції. Пройдеш 100 метрів від вокзалу і сядеш. Тримай візитку, тільки заздалегідь забронюй місце", – впевнено пояснив водій.

Ще один з водіїв пригадав часи, коли власник маршруту не заплатив вчасно за право завантажуватися на вокзалі. "Може, буду завантажуватися за межами вокзалу, поруч. Поки все вирішується" , – припустив він.

Як ми помітили, десятки пасажирів раз у раз задають водіям одне і те ж питання. "А як 21-го поїдемо? Чи візьмете?". На що у відповідь багато поки що розводять руками і відповідають: "Та розберемося, пішки, гадаю, не підете" .

На автовокзалі готуються до посилення карантину. Фото: Ігор Сєров/"Сьогодні"

Провідники в очікуванні

Опитані нами провідники поїздів далекого прямування нам розповіли, що за станом на полудень поки що не знають, як будуть реагувати на невакцинованих пасажирів.

"Розпорядження є, але як воно буде працювати – особисто мені не зрозуміло. Що, біля кожного вагона поставлять поліцейського? Навряд чи. Я думаю, що, можуть, звичайно, перекрити входи на платформу і перевіряти там документи. А як бути з проводжаючими, які допомагають донести сумки? Поки що більше запитань, ніж відповідей, – говорить провідник одного з поїздів, що прямує в Хмельницьку область.

Нагадаємо, в самій же Укрзалізниці раніше повідомили, що провідники будуть зобов'язані перевіряти, крім квитків, ще й наявність COVID-сертифікатів і ПЛР-тестів. В Укрзалізниці не виключають, що залізничникам знадобиться допомога поліцейських, тому як очевидні конфліктні ситуації.

Раніше ми писали: