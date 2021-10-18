Кого не пустят в маршрутки с 21 октября: мы узнали у перевозчиков, как они будут соблюдать новые правила

В Украине с 21 октября ужесточают правила проезда в общественном транспорте. / Фото: Коллаж: Сегодня

Перевозчики рассказали о том, кого с 21 октября могут не взять в салоны своих маршруток и автобусов, курсирующих между областями. Кроме того, их представители сообщили о сценариях, которые уже прорабатываются.

"Сегодня" выясняло настроения перевозчиков перед усилением карантина в Украине.

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Протест под Мининфраструктуры

С самого утра понедельника у входа в министерство инфраструктуры Украины в Киеве собрались около сотни перевозчиков. Они пришли выразить свой протест и призвать власти к диалогу о том, как перевозить пассажиров, начиная с четверга. Напомним, 21 октября вступают в силу новые правила, согласно которым на все виды межрегионального транспорта будут допускаться пассажиры либо с COVID-сертификатами, либо с ПЦР-тестами.

"Мы требуем, чтобы власти отменили требование, когда водители должны проверять вакцинирован ли пассажир. Это не наша функция. Мы хотим, чтобы водители выполняли свои обязанности. Мы имеем право проверить только посадочный документ. Мы пришли на протест, чтобы, кроме этого, власти оттянули введение новшеств на полгода. Этот срок нужен для того, чтобы люди осознали важность вакцинации. Проверять документы – компетенция полиции", – рассказал нам один из протестующих Василий Печевой.

По его словам, если от легальных перевозок произойдет отток пассажиров, то автоматически желающие уехать воспользуются нелегальными перевозками.

"А это уже, как мы понимаем, и вопрос безопасности. Мы же потеряем свою прибыль, не сможем платить налоги", – говорит Печевой.

Спустя полчаса, после встречи с руководством министерства, подробности переговоров нам сообщил глава всеукраинского объединения пассажирских перевозок Игорь Житинский.

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"Мы встретились с заместителем министра – Мустафой Найемом. Передали наши требования, – говорит Игорь Житинский. – Высказали свои замечания о том, что ответственность за перевозки возлагается на перевозчика и водителя. Это противоречит здравому смыслу. Наше письмо взято в работу – нашу позицию должны озвучить премьер-министру. В 19.00 18 октября должен стать известен результат", – сообщил нам Житинский.

Он добавил, что участники протеста не питают иллюзий, но надеются, что им пойдут навстречу.

"Наши требования справедливые: перевозчик не может нести ответственность за пассажира, который вакцинирован или невакцинирован. Ответственность со штрафом в 17 тысяч гривен должна быть перенесена от водителя на пассажира. Если он нарушает, то он должен быть привлечен к ответственности. Идет накал. Если нам удастся это, то давайте радоваться хоть маленьким победам", – добавил Житинский.

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Под Мининфраструктуры сегодня организовали протест. Фото: Игорь Серов/"Сегодня"

"Пройдешь сто метров от вокзала и поедем"

На автовокзале, который находится рядом с центральным железнодорожным вокзалом столицы, с утра не менее сильно кипели страсти. Отсюда отправляются автобусы и маршрутки в десятки облцентров – в Харьков, Львов, Полтаву, Чернигов, Житомир, Ровно, Днепр, Запорожье, Херсон и Хмельницкий. Отсюда же курсирует транспорт и во многие другие города за пределами Киевской области – Умань, Вараш и другие.

Водителя автобуса, отправляющегося в первую столицу Украины – Харьков, разводя руками, сказал нам так: "Толком нам еще никто ничего не объяснил. Я думаю, что как-то будем возить пассажиров. Уверен, что прорвемся".

Водители автобусов на Львов оказались более уверенными. "Ось тобі візитка, дзвони, я тебе проведу в салон. Не переймайся, біля кожного автобусу поліцейського не поставлять", – уверил шофер.

Водители маршруток на Сумы произвели впечатление самых уверенных. "Смотри, объясняю, как говорится смысл жизни. Даже если возле маршруток будет дежурить полиция или контролеры какие-нибудь, то в маршрутке есть мобильный телефон. Даже если ты без сертификата или теста, то набираешь меня, я заберу тебя по выезду с автостанции. Пройдешь 100 метров от вокзала и сядешь. Держи визитку, только заранее забронируй место", – уверенно объяснил водитель.

Еще один из водителей припомнил времена, когда владелец маршрута не заплатил вовремя за право загружаться на вокзале. "Может, буду загружаться за пределами вокзала, рядом. Пока все решается", – предположил он.

Как мы заметили, десятки пассажиров то и дело задают водителям один и тот же вопрос. "А как 21-го поедем? Возьмете?", на что в ответ многие пока что разводят руками и отвечают: "Та разберемся, пешком, думаю, не пойдете".

На автовокзале готовятся к усилению карантина. Фото: Игорь Серов/"Сегодня"

Проводники в ожидании

Опрошенные нами проводники поездов дальнего следования нам рассказали, что по состоянию на полдень пока что не знают, как будут реагировать на невакцинированных пассажиров.

"Распоряжение есть, но как оно будет работать – лично мне не понятно. Что, возле каждого вагона поставят полицейского? Вряд ли. Я думаю, что, могут, конечно, перекрыть входы на платформу и проверять там документы. А как быть с провожающими, которые помогают донести сумки? Пока что больше вопросов, чем ответов", – говорит проводник одного из поездов, следующего в Хмельницкую область.

Напомним, в самой же Укрзализнице ранее сообщили, что проводники будут обязаны проверять, кроме билетов, еще и наличие COVID-сертификатов и ПЦР-тестов. В Укрзализнице не исключают, что железнодорожникам понадобится помощь полицейских, потому как очевидны конфликтные ситуации.

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