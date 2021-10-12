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Локдаун в Україні: чи пустять в маршрутки і метро без COVID-сертифікатів

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
12 жовтня, 14:49
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Кузин пояснив, чи буде уряд радити обмежити роботу міського громадського транспорту
В Україні змінюють правила перевезення людей в громадському транспорті.
В Україні змінюють правила перевезення людей в громадському транспорті. / Фото: Колаж: Сьогодні

Нові правила перевезень тільки вакцинованих пасажирів між регіонами почнуть діяти з 21 жовтня. Однак вони не поширюються на міський громадський транспорт.

Про це розповів головний санлікар Ігор Кузин в коментарі ТСН.ua.

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За його словами, уряд не буде рекомендувати обмежувати функціонування міського громадського транспорту.

Кузин пояснив, що таке рішення могло б "досить сильно вплинути і на економіку, і на мобільність людей". При цьому воно "не дає додаткового епідеміологічного впливу".

Що пропонують натомість

Основною рекомендацією будуть:

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  • більш жорсткий контроль за дотриманням протиепідеміологічних вимог при перевезенні,
  • обмеження кількості людей, які користуються громадським транспортом,
  • залучення додаткового, резервного кількості рухомого складу.

"Тому, швидше за все, в межах можливих локдаунов або "червоних" зон уряд не буде рекомендувати обмежувати функціонування саме місцевого або міського транспорту" , – додав Кузін.

Хто може закрити міський транспорт?

Питання зупинки або функціонування громадського транспорту розглядає місцева комісія ТЕБ та НС.

"Якщо ми будемо говорити про громадський транспорт, то питання зупинки або функціонування громадського транспорту лежить в площині ТЕБ та НС. Тобто, місцева комісія ТЕБ та НС, коли розглядає це питання, вона приймає рішення про доцільність чи недоцільність припинення роботи громадського транспорту" , – зазначив Кузин.

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Нові правила не діють на дітей

З 21 жовтня міжрегіональні перевезення в жовтих, оранжевих і червоних зонах будуть дозволені, тільки якщо у водіїв, екіпажу і пасажирів буде сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест.

Однак, в Міністерстві охорони здоров'я уточнили, що дітей до 18 років це правило не стосується.

При цьому для дітей старше 12 років залишається обов'язкове правило використовувати захисні маски під час перебування в громадських місцях, зокрема транспорті.

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