"Він жив культурою". Колеги і друзі Ройтбурда згадують про нього в соцмережах

Ройтбурд перетворив Одеський художній музей в одну з головних визначних пам'яток міста. Колаж "Сегодня"

8 серпня стало відомо про смерть відомого українського художника і директора Одеського художнього музею Олександра Ройтбурда. Він помер на 60-му році життя після тривалої і важкої хвороби.

Звістка про те, що пішов з життя великий художник і справжній патріот рідної Одеси, нікого не залишила байдужим. Сьогодні Ройтбурда згадують у соцмережах як прості одесити, так і діячі культури.

Вулиця Ройтбурда

"Ройтбурд зробив в українському мистецтві та культурі стільки, що вистачило б на кілька життів, – пише мистецтвознавець Костянтин Дорошенко на своїй сторінці в Facebook. – Він жив культурою, був ненаситний у взаємодії з нею, впевнено і сміливо створював цілі симфонії з концепцій, ресурсів, людей самих різних політичних, естетичних, ідеологічних поглядів, звертав гори, пробивав стіни, руйнував зиккурати стереотипів.

Мініатюрний, з тихим голосом, він став титаном української культури і суспільства новітнього часу. Він захоплювався, помилявся, розчаровувався, але ніколи не зрадив своєї віри в потенціал нашої з вами країни. Він був великим художником, що залишаються в світовій історії мистецтва".

"Брила. Світлий. Мудрий. Ось так треба проживати життя. Творчо", – зазначає промоутер Євгенія Судоргіна.

"Друзі, давайте подивимося правді в очі. Сьогодні пішов з життя один з найвидатніших одеситів з тих сучасників, хто жив з нами в Одесі. Він зміг показати нам, що лідерство можна проявити з будь-якої точки. Навіть будучи просто директором державного музею. Не президентом, не народним депутатом, не міністром, а директором музею, який знайшов новий сенс для одеситів відновити своє зруйноване місто. Його мудрість надихала і запалювала серця. Сподіваюся, що в честь Саші в Одесі назвуть вулицю або сквер", – висловлює надію почесний консул Республіки Словенія в Одесі Владислав Бурда.

"Звичайно, про це дивно писати, в це не хочеться вірити, що набравши Олександра Ройтбурда, не почуєш хрипкий, втомлений, мудрий і завжди з гумором голос. Хрінова новина. Це сильний удар по нервах, по українському мистецтву, українській культурі, по Одесі, по всіх", – вважає галерист Євген Карась.

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Публіцист Віталій Портников на своїй сторінці в Facebook в пам'ять про художника опублікував його автопортрет.

А письменниця Світлана Поваляєва – фотографію Ройтбурда на тлі автопортрета.

Писав картини і воював з чиновниками за Одеський музей

Олександр Ройтбурд народився в Одесі у 1961 році, пише "Вікіпедія". У 1983 році закінчив художньо-графічний факультет Одеського педагогічного інституту. Виступив співзасновником асоціації "Нове мистецтво" (Одеса), очолював Галерею Марата Гельмана в Києві. Входив до Ради з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал". Жив і працював на два міста – в Одесі і Києві.

У грудні 2017-го переміг у конкурсі на посаду директора Одеського художнього музею, який очолив навесні наступного року. Під його керівництвом музей став однією з найпомітніших культурних локацій міста.

Попри опір чиновників, з успіхом займав директорську посаду до останнього часу. У період протистояння художника з міською владою, коли його через суд намагалися відсторонити від керівництва музеєм, на підтримку Ройтбурда в Одесі збиралися тисячні мітинги.

Роботи художника в різний час купували:

PinchukArtCentre (Київ);

галерея МоМА (Нью-Йорк, США);

художній музей університету Дюка (Дарем, США);

Модерна галерея (Любляна, Словенія).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 19 червня в Києві помер відомий український блогер Gorky Look (справжнє ім'я Святослав Волков).