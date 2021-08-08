Помер художник Олександр Ройтбурд

Легендарному живописцю і директору Одеського музею було всього 59 років

У неділю, 8 серпня, пішов з життя відомий український художник і директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд. Йому було 59 років.

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Сумну новину, яку спершу оприлюднив, а потім видалив у своєму Facebook співробітник музею Кирило Ліпатов, підтвердили "Сьогодні" близькі друзі художника. Причиною смерті стало онкологічне захворювання.

Олександр Ройтбурд народився в Одесі у 1961 році. У 1983 році закінчив художньо-графічний факультет Одеського педагогічного інституту. Виступив співзасновником асоціації "Нове мистецтво" (Одеса), очолював Галерею Марата Гельмана в Києві. Входив до Ради з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал". Жив і працював на два міста – в Одесі і Києві.

У грудні 2017-го переміг у конкурсі на посаду директора Одеського художнього музею, який очолив навесні наступного року.

Незважаючи на опір чиновників, з успіхом займав цю посаду до останнього часу. Під час протистояння художника з міською владою на підтримку Ройтбурда в Одесі збиралися тисячні мітинги.

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Роботи художника в різний час купували PinchukArtCentre (Київ), галерея МоМА (Нью-Йорк, США), художній музей університету Дюка (Дарем, США), Модерна галерея (Любляна, Словенія).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 19 червня у Києві помер відомий український блогер Gorky Look (справжнє ім'я Святослав Волков).