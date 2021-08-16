Костянтин Павлов перед загибеллю залишив дві записки (фото)

Перед смертю мер Кривого Рогу Костянтин Павлов залишив на столі в своєму будинку дві записки, які правоохоронці виявили під час слідчих дій.

Про це повідомив у Telegram місцевий журналіст Олег Єрмолінський.

За його словами, на кухонному столі поліцейські виявили інструкції з догляду за домашніми тваринами.

"(Ці дві записки) написані, найімовірніше, Костянтином Юрійовичем напередодні вночі. Поліцейські шукали передсмертну записку, залишену мером перед вчиненням самогубства, але інформації про причини суїциду в письмовій формі так і не знайшли", – написав Єрмолінський.

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Що відомо про Костянтина Павлова?

Народився у Кривому Розі у 1973 році.

Працював в Інституті ринкових відносин, заступником директора на підприємстві "Кривбасконсалтинг" та заступником начальника відділу управління АТ "Південний ГЗК".

З 2006 по 2012 рік обіймав посаду першого заступника міського голови, пізніше – народний депутат 7-го та 8-го скликання.

У 2020 році на виборах мера Кривого Рогу був кандидатом від ОПЗЖ. У другому турі переміг кандидата від партії президента "Слуга народу".

Як повідомляли новини "Сьогодні", Костянтин Павлов був знайдений мертвим у своєму будинку рано-вранці в неділю. У поліції поки що відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство". Пізніше з'явилося відео з камери спостереження моменту загибелі Павлова. Його обов'язки тимчасово виконуватиме секретар міськради Олександр Котляр.

У поліції назвали три версії смерті Павлова. Правоохоронці розповіли, з якої зброї був застрелений чиновник.

Тим часом експерти пов'язують загибель мера Кривого Рогу з "бандою Хіпака", до складу якої входили жителі міста, що неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності за скоєння особливо тяжких злочинів.