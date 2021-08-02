Коронавірус в Україні йде на спад. Скільки нових випадків виявили за добу

Коронавірус продовжує поширюватися країною, з початку пандемії в Україні інфекцію підтвердили у 2 253 534 осіб

Ризик госпіталізацій при дельта-варіанті вище, ніж у британського штаму. Фото: колаж Reuters/Pixabay

В Україні за останню добу виявили 265 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 651 випадок менше, ніж за попередню добу.

Про це повідомляє МОЗ.

Всього інфекцію підтвердили у 2 253 534 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 4 українці (всього – 52 955). Вилікувати вдалося 2 187 170 інфікованих (176 – за останню добу).

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Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr Реклама

Раніше ми повідомляли, що в Україні можуть послабити карантин для вакцинованих. Наприклад, українці з щепленнями зможуть відвідувати громадські місця за QR-кодом.

Також нагадаємо, в українських річках знайшли сліди препаратів від COVID-19. Така ж проблема є і в інших країнах Європи – залишки препаратів означають, що очисні споруди не справляються.

До того ж дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу: