Коронавірус в Україні не відступає. Скільки нових випадків виявили за добу

У країні знову зростає кількість хворих на COVID-19. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні за останню добу виявили 2772 нових випадки інфікування коронавірусом. Це на 575 випадків більше, ніж за попередню добу.

Про це повідомляє МОЗ.

Всього інфекцію підтвердили у 2 303 276 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 60 жителів України (всього – 54 114). Вилікувати вдалося 2 216 017 інфікованих (1411 – за останню добу).

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Чим небезпечний штам "Дельта"?

"Дельта" швидше передається. Мутації в шипоподібному білку вірусу зробили його більш проникним у клітини людини.

Наприклад, у Великій Британії серед нещеплених дельта-варіант вже домінує. У Public Health England оцінили ризики "дельти" порівняно з іншими варіантами:

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"дельта" швидше передається, ніж альфа-варіант (британський);

ризик госпіталізації вищий;

ефективність вакцини в придушенні симптомів після першої дози знижена на 15-20%.

Дельта-варіант може на 30-100% швидше передаватися, ніж варіант "альфа", заявив Ніл Фергюсон, професор кафедри математичної біології Імперського коледжу Лондона.

Раніше ми повідомляли, що МОЗ просить Кабмін перевести Україну в "жовту зону".

Також нагадаємо, лікар Комаровський назвав 2 найефективніші способи боротьби з коронавірусом.