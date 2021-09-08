Коронавірус в Україні не відступає. Скільки нових випадків виявили за добу

У країні знову зростає кількість хворих на COVID-19. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні за останню добу виявили 2772 нових випадки інфікування коронавірусом. Це на 575 випадків більше, ніж за попередню добу.
Про це повідомляє МОЗ.
Всього інфекцію підтвердили у 2 303 276 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 60 жителів України (всього – 54 114). Вилікувати вдалося 2 216 017 інфікованих (1411 – за останню добу).
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Чим небезпечний штам "Дельта"?
"Дельта" швидше передається. Мутації в шипоподібному білку вірусу зробили його більш проникним у клітини людини.
Наприклад, у Великій Британії серед нещеплених дельта-варіант вже домінує. У Public Health England оцінили ризики "дельти" порівняно з іншими варіантами:
"дельта" швидше передається, ніж альфа-варіант (британський);
ризик госпіталізації вищий;
ефективність вакцини в придушенні симптомів після першої дози знижена на 15-20%.
Дельта-варіант може на 30-100% швидше передаватися, ніж варіант "альфа", заявив Ніл Фергюсон, професор кафедри математичної біології Імперського коледжу Лондона.
Раніше ми повідомляли, що МОЗ просить Кабмін перевести Україну в "жовту зону".
Також нагадаємо, лікар Комаровський назвав 2 найефективніші способи боротьби з коронавірусом.