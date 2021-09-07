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В Україні за добу виявили більше двох тисяч нових випадків COVID-19

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
7 вересня, 08:20
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Коронавірус продовжує поширюватися країною, з початку пандемії в Україні інфекцію підтвердили у 2 300 504 осіб
Українці носитимуть маски до завершення пандемії COVID-19. Фото: колаж "Сьогодні"
Українці носитимуть маски до завершення пандемії COVID-19. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні за останню добу виявили 2197 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 1424 випадки більше, ніж за попередню добу.

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Про це повідомляє МОЗ.

Всього інфекцію підтвердили у 2 300 504 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 53 жителя України (всього – 54 054). Вилікувати вдалося 2 214 606 інфікованих (1429 – за останню добу).

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Після того як у країні виявили перші випадки "Дельти", влада вжила нових заходів.

  • У Львові вирішили посилити карантинні обмеження. У місті ретельніше стежитимуть за дотриманням правил у закладах харчування, збільшать кількість ліжок та кількість вакцинацій (до п'яти тисяч на добу).
  • МОЗ планує забезпечити всі області України ПЛР-системами, які виявляють "Дельту", протягом найближчого місяця.
  • Змінено правила перетину кордону.

Раніше ми повідомляли, що МОЗ просить Кабмін перевести Україну в "жовту зону".

Також нагадаємо, COVID-19 "косить" молодих. Лікар-інфекціоніст назвав нові симптоми зараження.

Дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусної хвороби:

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