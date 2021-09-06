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Посилення карантину в Україні. Як працюватимуть школи

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
6 вересня, 15:38
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У "зелених зонах" карантину відвідування шкіл дозволено в звичайному режимі
МОЗ просить Кабмін перевести Україну в "жовту зону". Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
МОЗ просить Кабмін перевести Україну в "жовту зону". Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Навчальні заклади будуть переходити на дистанційне навчання в разі перебування району або міста в "червоній зоні" карантину.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що в "зелених зонах" карантину відвідування навчальних закладів дозволено в звичайному режимі.

У регіонах, в яких встановлено "жовтий" або "помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки, відвідувати заклад можна за умови, якщо в ньому вакциновано не менше 80% персоналу.

Освітній процес забезпечується як дистанційно, так і безпосередньо в навчальному закладі. Рішення приймає педагогічна рада навчального закладу.

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Якщо в регіоні встановлюється "червоний рівень" епідеміологічної небезпеки, то відвідувати навчальні заклади заборонено всім, крім вихованців садочків, спеціальних навчальних закладів і учнів 1-4 класів шкіл за умови, якщо в закладі вакциновано не менше 80% персоналу.

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Після того як у країні виявили перші випадки "Дельти", влада вжила нових заходів.

  • У Львові вирішили посилити карантинні обмеження. У місті ретельніше стежитимуть за дотриманням правил у закладах харчування, збільшать кількість ліжок та кількість вакцинацій (до п'яти тисяч на добу).
  • МОЗ планує забезпечити всі області України ПЛР-системами, які виявляють "Дельту", протягом найближчого місяця.
  • Змінено правила перетину кордону.

Раніше ми повідомляли, що вчені назвали групу препаратів, які допоможуть людям з важким перебігом COVID-19. Найкраще вони діють у пацієнтів з супутніми хронічними захворюваннями.

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