Коронавірус набирає обертів. Скільки українців захворіли за добу

Коронавірус не відступає. Фото: колаж Routes/Pixabay
В Україні за останню добу виявили 827 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 562 випадки більше, ніж за попередню добу.
Про це повідомляє МОЗ.
Всього інфекцію підтвердили у 2 254 361 особи. За минулу добу від COVID-19 померли 26 українців (всього – 52 981). Вилікувати вдалося 2 187 703 інфікованих (533 – за останню добу).
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Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr
Раніше ми повідомляли, що в Україні можуть послабити карантин для вакцинованих. Наприклад, українці з щепленнями зможуть відвідувати громадські місця за QR-кодом.
Також нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я дали поради, як безпечно відсвяткувати День Незалежності. Щоб свято не закінчилося лікарняним ліжком, потрібно дотримуватися правил карантину.
До того ж дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:
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