Коронавирус набирает обороты. Сколько украинцев заболели за сутки

Коронавирус продолжает распространяться по стране, с начала пандемии в Украине инфекцию подтвердили у 2 254 361 человека

Коронавирус не отступает. Фото: коллаж Routes/Pixabay

В Украине за последние сутки выявили 827 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 562 случая больше, чем за предыдущие сутки.

Об этом сообщает Минздрав.

Всего инфекцию подтвердили у 2 254 361 человека. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 26 украинцев (всего – 52 981). Вылечить удалось 2 187 703 инфицированных (533 – за последние сутки).

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Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr Реклама

Ранее мы сообщали, что в Украине могут ослабить карантин для вакцинированных. Например, украинцы с прививками смогут посещать общественные места по QR-коду.

Также напомним, в Минздраве дали советы, как безопасно отпраздновать День Независимости. Чтобы праздник не закончился больничной койкой, нужно придерживаться правил карантина.

Кроме того, смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса: