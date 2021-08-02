Как безопасно отпраздновать День независимости – в Минздраве дали советы

Чтобы праздник не закончился больничной койкой, нужно придерживаться правил карантина

Виктор Ляшко назвал группу людей, которым лучше воздержаться от громких гулянок / Фото: Сегодня

Несмотря на то, что в Украине сейчас небольшая заболеваемость ковидом, в Минздраве призывают не игнорировать правила карантина во время массовых мероприятий на День независимости.

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Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на форуме "Украина 30".

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Во время выступления он озвучил несколько рекомендаций:

воздержаться от посещения любых массовых мероприятий, если есть симптомы ОРВИ или COVID-19 – кашель, насморк, боль в горле, чихание, повышение температуры тела;

не посещать мероприятия лицам из группы риска;

воздержаться от посещения мест массового скопления людей, особенно в закрытом помещении;

всегда соблюдать дистанцию, носить маску и мыть руки;

не употреблять алкоголь во время празднования.

Напомним, Украина будет праздновать 30-летие независимости три дня, начиная с 22 августа и по 24 число. В Киев съедутся много президентов других государств, главы церквей и другие высокопоставленные гости.

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А с 16 августа все желающие смогут лицезреть в Софийском соборе Конституцию Пилипа Орлика, которую впервые за 311 лет доставят в Украину.

Кстати, пока президент старается объединить украинцев и весь мир вокруг нашей знаменательной даты, сайт "Сегодня" завел дневник Независимости о том, чем жила Украина ровно 30 лет назад.

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