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Как безопасно отпраздновать День независимости – в Минздраве дали советы

2 августа 2021 14:20

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Чтобы праздник не закончился больничной койкой, нужно придерживаться правил карантина

Виктор Ляшко назвал группу людей, которым лучше воздержаться от громких гулянок

Виктор Ляшко назвал группу людей, которым лучше воздержаться от громких гулянок / Фото: Сегодня

Несмотря на то, что в Украине сейчас небольшая заболеваемость ковидом, в Минздраве призывают не игнорировать правила карантина во время массовых мероприятий на День независимости.

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Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на форуме "Украина 30".

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Во время выступления он озвучил несколько рекомендаций:

  • воздержаться от посещения любых массовых мероприятий, если есть симптомы ОРВИ или COVID-19 – кашель, насморк, боль в горле, чихание, повышение температуры тела;
  • не посещать мероприятия лицам из группы риска;
  • воздержаться от посещения мест массового скопления людей, особенно в закрытом помещении;
  • всегда соблюдать дистанцию, носить маску и мыть руки;
  • не употреблять алкоголь во время празднования.

Напомним, Украина будет праздновать 30-летие независимости три дня, начиная с 22 августа и по 24 число. В Киев съедутся много президентов других государств, главы церквей и другие высокопоставленные гости.

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А с 16 августа все желающие смогут лицезреть в Софийском соборе Конституцию Пилипа Орлика, которую впервые за 311 лет доставят в Украину.

Кстати, пока президент старается объединить украинцев и весь мир вокруг нашей знаменательной даты, сайт "Сегодня" завел дневник Независимости о том, чем жила Украина ровно 30 лет назад.

Все подробности в спецтеме Коронавирус NEW: штамм Дельта

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